Proiecte construite cu suflet

Profi susține valorile locale prin strategia sa de sustenabilitate / Sursa foto: Getty Images

Satul românesc, cu tradițiile și valorile sale, riscă să se piardă treptat. Odată cu el, micii producători artizanali locali întâmpină tot mai multe obstacole: reguli stricte și acces limitat la piață. În acest context, Profi susține valorile locale prin strategia sa de sustenabilitate. „Via Profi” și „Raftul cu Bunătăți Locale” sunt două inițiative care pun în valoare gusturile autentice și comunitățile din care provin.

Gabriela Sîrbu, director sustenabilitate Profi: „Am început prin a merge pe teren, am mapat producătorii pe județe, i-am vizitat, am văzut produsele, munca pe care o fac și cumva misiunea noastră a fost dublă: aceea de a duce produse locale către consumatorii urbani, dar și de a susține comunitățile din care fac parte acești producători.”

„Via Profi” este o platformă digitală unică în România, care conectează consumatorii cu micii producători locali și aduce în prim-plan tradițiile culinare și meșteșugurile autentice. Platforma oferă vizibilitate celor care nu au resursele necesare pentru promovare și îi ajută să intre în era digitală.

Gabriela Sîrbu, director sustenabilitate Profi: „Platforma Via Profi este o platformă digitală, curatoriată. Consumatorii pot vedea pe platformă poveștile producătorilor, produsele, sezonalitatea acestora, datele de contact ale producătorilor, inclusiv coordonate GPS, ca să ajungă direct la poarta lor.”

Astăzi, peste 1.000 de mici producători locali artizanali din 41 de județe sunt listați pe platformă, grupați în 11 categorii de produse. Pentru cei care au dorit să ajungă și în magazine, Profi a creat „Raftul cu Bunătăți Locale”.

Gabriela Sîrbu, director sustenabilitate Profi: “Așa cum îi spune și numele este un raft, este un loc în anumite magazine Profi din rețea, un raft dedicat cu produse locale, din zona respectivă, de la maxim 70 de kilometri asta ca să asigurăm atât lanțul scurt cât și prospețimea produselor și specificul local. Ei vând aceste produse sub numele lor, pe aceste produse noi punem niște QR code-uri, prin care consumatorii pot vedea direct producătorul, cine produce, unde produce și ce tipuri de produse.”

Peste 250 de mici producători sunt prezenți pe ”Raftul cu bunătăți locale”. Ei aduc în peste 82 de magazine Profi din Bucureşti şi alte 14 judete în jur de 2000 de produse, care respectă criterii clare de calitate și siguranță.

Gabriela Sîrbu, director sustenabilitate Profi: „Ne dorim să livreze cât de cât constant, dar nu ne interesează volume mari, pentru că scopul nu este să industrializăm acești producători ci scopul este ca ei să producă în continuare autentic, după rețete tradiţionale și să producă responsabil.”

Pentru consumatori, aceste inițiative înseamnă acces la produse mai proaspete și mai sigure, cu origine transparentă și gustul real al tradiției românești. Iar pentru micii producătorii locali, înseamnă o șansă concretă de a ajunge la mai mulți clienți, de a-și menține numele și identitatea pe produs și de a-și dezvolta afacerile fără a-și pierde autenticitatea.

· Un parteneriat care susține tradițiile, economia locală și comunitățile românești.

· O platformă digitală, unică în România, conectează producătorii locali și consumatorii.

· Bunătăți locale de la peste 250 de mici producători artizanali, disponibile în lanțul de retail.