O a doua șansă la graniță

Podul Giurgiu - Ruse Foto: Inquam Photos / George Călin

Există locuri în România unde granița nu este doar o linie pe hartă, ci o linie între tentație și supraviețuire. În aceste zone, oamenii trăiesc într-o realitate economică în care diferențele de preț la produsele accizabile, dictate de poziția României în extremitatea Uniunii Europene, pot schimba felul în care îți câștigi existența. Acolo contrabanda nu e doar un fenomen, ci parte parte din peisaj.

Ileana Dumitru, Director Departament Afaceri Externe BAT: „Nivelul ilicitului la țigări este în prezent de peste 9%, depășind chiar și media europeană. Observăm că anul acesta există, odată și cu intrarea în Schengen, o ușoară creștere. În special în perioada de vară, studiul din august, am avut chiar 12%, ceea ce este o creștere semnificativă. Din fericire, în ultimii ani există foarte multe eforturi depuse de autorități pentru a încerca să țină sub control acest fenomen.

În acest peisaj complicat, BAT România și-a asumat în ultimii ani un rol vizibil în dialogul cu autoritățile și a decis să meargă în teren, acolo unde cifrele devin oameni reali. Ce au descoperit e deopotrivă dureros, şi previzibil: în multe localități de frontieră, nu tentația ilegalității e problema, ci lipsa alternativelor. Fără oportunități, fără industrie, fără stabilitate, tentația devine doar un simptom al unei sărăcii structurale. Când un loc de muncă stabil nu există, participarea directă sau indirectă la activități ilegale ajunge să fie o soluție pentru supraviețuire.

Ileana Dumitru, Director Departament Afaceri Externe BAT:„Un parteneriat public-privat în care noi să ne implicăm în a susține reconversia profesională a anumitor persoane care își doresc să fie în câmpul muncii și să aibă venituri licite ar fi binevenit și am găsit deschidere din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Suntem chiar mândri că am reușit să ajutăm la reconversia profesională a unui număr de 52 de persoane, pe care există și angajatori dispuși să le integreze. Unii dintre ei deja au făcut-o.”

Programul pilot, început în nordul țării și extins acum către județul Dolj, oferă cursuri de calificare în meserii cerute pe piața locală. Iar această corelare cu cererea reală a angajatorilor nu este întâmplătoare: proiectul e dezvoltat împreună cu Autoritatea pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituția care cunoaște cel mai bine dinamica locurilor de muncă disponibile. Rezultatele preliminare par promițătoare. La Suceava, în urma cursurilor de calificare pentru ocupațiile de stivuitorist și instalator de panouri fotovoltaice, circa jumătate din cei 52 de absolvenți sunt activi în câmpul muncii. În Dolj, în cele două serii aflate în desfășurare, sunt înscrise 56 de persoane, iar programul e așteptat să se dezvolte și spre alte zone ale țării.

Ileana Dumitru, Director Departament Afaceri Externe BAT:„Planul pentru a doua fază proiectului, am identificat infirmieri, că se caută infirmieri și operatori de introducere în baze de date în calculator.”

În noua etapă, BAT își propune să meargă inclusiv către persoane cu antecedente în zona traficului ilicit. Pentru acestea, un curs gratuit, recunoscut la nivel național și european, poate însemna mai mult decât o calificare: o a doua șansă reală.

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud-Est, BAT: Suntem foarte mândri să conducem divizia din Europa de Sud-Est din România. Facem acest lucru pentru că aici avem oameni extraordinari. Avem o fabrică de clasă mondială, unde producem ţigări şi, de asemenea, produse cu risc redus, iar 70% din ceea ce producem exportăm. Aşadar, România joacă un rol fundamental în Europa pentru BAT: este una dintre cele mai mari pieţe ale noastre şi una dintre pieţele care trec cel mai rapid către produse cu risc redus.”

Implicarea în comunitățile vulnerabile nu este doar un gest social, ci și o formă de reciprocitate. Iar România nu e doar un hub de producție, e un teren în care investiția în oameni poate transforma realități și poate construi perspective de viitor pentru comunități întregi.

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud-Est, BAT: Când ne întoarcem la valorile noastre, care sunt forţe motrice, vorbim despre a face ceea ce este corect, ceea ce, într-un fel, înseamnă să îi tratezi pe oameni aşa cum ai vrea să fii tu tratat. Iar acest lucru se aplică colegilor noştri, angajaţilor noştri, se aplică partenerilor noştri din retail şi se aplică miilor de oameni pe care îi influenţăm prin lanţul nostru de aprovizionare. Suntem foarte implicaţi alături de ei. Le suntem recunoscători pentru sprijinul lor şi considerăm că acesta este lucrul corect de făcut. Acesta este un mod de a oferi ceva înapoi pentru ceea ce primim de la români.”

Proiectul BAT rămâne un experiment social într-o Românie aflată între două frontiere: cea a Uniunii Europene și cea a propriei sale capacități de a oferi șanse reale comunităților uitate. Și în acest spațiu al ambiguității, chiar și intervențiile cu interese complexe pot genera schimbări reale.

· Colaborare cu autoritățile pentru a combate comerțul ilicit prin platforma StopContrabanda.

· Programul de reconversie profesională a ajutat circa 100 de persoane din Suceava și Dolj să obțină calificări cerute pe piața muncii.

· Proiectele sociale se concentrează pe comunitățile de graniță, afectate de lipsa oportunităților și comerțul ilicit.

· BAT susține integrarea socială și dezvoltarea comunităților locale - pregătire, reconversie, sprijin pentru angajare.

· BAT - al doilea contribuabil la bugetul României, cu 2,3 miliarde de euro în 2024.