România, pe primul loc în UE la mortalitatea infantilă. Cum pot parteneriatele private să salveze vieți

România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană – 5,6 la mie, față de media de 3,3. Anual pierdem aproximativ 1.000 de copii cu vârsta sub un an, iar peste 15.000 se nasc prematur, mulți cu doar 500 de grame. Numărul deceselor creşte din cauza lipsei echipamentelor, a specialiştilor şi a monitorizării post natale. Însă lucrurile se schimbă, pentru că există companii care ştiu şi vor să îşi folosească instrumentele pentru a susţine zone sensibile ale sistemului public.

Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația: „Ne dăm seama că statul nu are cum să rezolve toate problemele. Eu sunt convins că știu de problema asta, că au o listă și nu pot să le facă pe toate. Și în esență, avem de ales fie între a milita și a cere prioritizarea rezolvării unor probleme, fie a ne sufleca mânecile și a face ceva.”

Programul național „Susținem cele mai grele începuturi”, lansat de Mastercard în parteneriat cu Banca Transilvania și Salvați Copiii România, investește 1,5 milioane de euro timp de trei ani pentru a schimba această realitate.

Oana Ilaș, Deputy CEO, Head of Retail Banking, Banca Transilvania: „Aceasta este o investiţie şi un angajament al băncii pe termen mediu şi lung. Nu este ceva ce se va putea întâmpla peste noapte. Ţinta este exact de a reduce disparităţile între diverse zone din ţară astfel încât copiii să aibă şanse bune indiferent de unde locuiesc. Ca și bancher, sunt obișnuită să lucrez cu banii, cu strategii și cu planuri pe termen lung. Ca și părinte, mai ales de un copil prematur, pot să înțeleg cât de mult contează fiecare oră, fiecare minut, fiecare acces la un echipament adecvat, fiecare acces la un medic de înalt profesionalism.”

Inițiativa acționează pe trei piloni esențiali în cinci maternități din Cluj, Iași, Târgu Mureș, Timișoara și București: primul se referă la dotarea maternităților cu incubatoare, ventilatoare neonatale și monitoare care recreează uterul matern și susțin plămânii imaturi.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Organizația Salvați Copiii România: „Echipamentele acestea nu sunt un lux, nu sunt un moft, sunt o necesitate vitală. Fără ele, organismul copilașului nu se poate dezvolta.”

Ceilalţi doi piloni se referă la pregătirea medicilor şi la monitorizarea copiilor după externare, inclusiv printr-o aplicaţie digitală ce conectează specialiștii cu medicii de familie și părinții, pentru detectarea timpurie a dizabilităților neurologice sau respiratorii. Odată cu acest proiect se construieşte un nou standard de îngrijire în cazul nou născuţilor din ţara noastră. Şi arată cum românii din mediul privat, din sistemul medical și din societatea civilă pot lucra împreună pentru a reconstrui nu doar infrastructura de sănătate, ci și încrederea și speranța.

· România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană.

· Programul național „Susținem cele mai grele începuturi”, un program pe 3 ani şi o investiţie de 1,5 milioane de euro.

· Copiii vor avea acces egal la servicii medicale, indiferent de regiunea în care se nasc.

· Când solidaritatea întâlnește tehnologia, cele mai fragile începuturi devin povești de succes.