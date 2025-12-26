Aproape 40% dintre copiii românilor beau alcool în exces. "Mi-era frică să mai las vreo sticlă de alcool prin casă, bea tot ce prindea"

La nivel european, copiii au ajuns să se îmbete mai des decât adulţii. Foto: Getty Images

În România, aproape 40% dintre copii consumă excesiv băuturi alcoolice, cel puţin o dată pe lună. Printre ei sunt şi minori în vârstă de doar 8-9 ani. La nivel european, copiii au ajuns să se îmbete mai des decât adulţii.

Dintr-un elev cuminte şi silitor, fiul lui Florin s-a transformat într-un licean problemă, după ce a intrat într-un anturaj unde câţiva amici consumau băuturi alcoolice.

"În clasa a 10-a deja era dependent de alcool, bea aproape zilnic. Inițial era cu berea, apoi trecuse direct pe tărie. De mai multe ori l-am găsit beat, chiar și în fața blocului. În casă nici nu mai zic de câte ori s-a întâmplat acest lucru. Mi-era frică să mai las vreo sticlă de alcool prin casă, deoarece bea tot ce prindea", a spus Florin, tatăl elevului,

A fost nevoie de transferul la un alt liceu, de ruperea prieteniilor nocive şi de multe ore de psihoterapie pentru a scăpa de dependenţa de alcool. Cei rămăşi în acelaşi cerc vicios au ajuns să combine băuturile alcoolice cu substanţe interzise.

"Discutăm de o combinație speedball, cum este cunoscută pe stradă. Sunt situații în care băuturile alcoolice sunt combinate cu droguri, cu stimulente ale sistemului nervos central, cum ar fi ecstasy, cristalul sau cocaina", a explicat Cătălin Ţone, expert antidrog.



În ceea ce priveşte consumul de băuturi alcoolice, medicii atrag atenţia asupra efectelor nocive.

"Creierul la alcoolici este mai mic decât un creier normal. Efectul este mult mai puternic în cazul minorilor", explică şi Corneliu Saradan, medic generalist.

În România, vârsta copiilor care consumă băuturi alcoolice a scăzut până la 8 ani. Cât despre adolescenţi, 37% au, cel puţin o dată pe lună, un episod de consum excesiv de alcool, dublu faţă de adulţi.



Numai la unitatea de primiri urgenţe a spitalului din Botoşani au ajuns zeci de copii în stare avansată de ebrietate.

"Pe anul 2024, avem un număr de 29 de prezentări cu intoxicație acută etanolică. Suntem la finalul primului trimestru și avem deja 11 prezentări. Pe 8 martie am avut două domnișoare care și-au sărbătorit Ziua Femeii și au ajuns la noi după ce au consumat un pahar sau două în plus", a spus Cătălin Mihailiuc, medic pediatru şef la CPU Botoşani.

Date alarmante vin şi din Germania, Austria şi Croaţia, unde, când au ocazia, 45% dintre adolescenţi consumă peste 5 băuturi alcoolice o dată, iar în Danemarca aproape 60% dintre minori beau excesiv.



Potrivit OECD, 37,4% dintre adolescenţi au episoade de consum excesiv de alcool, în timp ce doar 18,7% dintre adulţi au episoade de consum excesiv de alcool.

Procentul copiilor care consumă excesiv alcool

Islanda: 8%

Portugalia: 25%

România: 37%

Germania: 45%

Slovacia: 45%

Austria: 45%

Croaţia: 45%

Danemarca: 59%

