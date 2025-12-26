Trump îl avertizează pe Zelenski înainte de întâlnirea de duminică: „Nu are nimic până nu-mi dau acordul”

Foto: Profimedia Images

Donald Trump îi taie avântul lui Volodimir Zelenski cu o declarație acidă, vineri, în condițiile în care cei doi lideri urmează să se întâlnească, duminică, la Mar-a-Lago. Președintele american i-a spus celui ucrainean că „nu are nimic până când nu-mi dau acordul”, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Zelenski nu are nimic până când nu îmi dau acordul”, a declarat preşedintele Statelor Unite pentru Politico. „Aşadar, vom vedea ce are”, a adăugat el. „Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu Putin”.

Trump a precizat și că intenționează să vorbească „în curând” și cu dictatorul rus.

Volodimir Zelenski va călători, duminică, în Florida, unde preşedintele american îşi petrece sărbătorile de sfârşit de an la reşedinţa sa.

El doreşte să discute cu Donald Trump problema încă nerezolvată a teritoriilor, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului cu Rusia.

Această întâlnire va avea loc la câteva zile după ce preşedintele ucrainean a dezvăluit detalii din planul revizuit al SUA pentru a pune capăt conflictului, care a fost modificat după discuţiile cu Ucraina.

Această versiune a fost criticată de Kremlin, care a acuzat Ucraina că încearcă „să torpileze” discuţiile de pace.

Documentul prevede o îngheţare a liniei de front actuale fără a oferi o soluţie imediată în ceea ce priveşte revendicările teritoriale ale Rusiei, care ocupă peste 19% din Ucraina.

Zelenski, deschis să organizeze un referendum

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru Axios, vineri, că speră să obțină un cadru de acord cu Donald Trump, la întâlnirea de duminică pe care o au programată cei doi lideri.

Zelenski a dezvăluit și că este dispus să organizeze un referendum cât se poate de rapid, pe tema teritoriilor ocupate, dacă Rusia acceptă să fie implementat un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Zelenski a accentuat și că s-au făcut progrese importante în ultima perioadă, dar că planul lui Trump încă menționează concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Liderul de la Kiev speră că termenii acordului pot fi îmbunătățiți și spune că va fi nevoie de acordul poporului ucrainean pentru orice fel de concesie teritorială.

Guvernul american vede în deschiderea lui Zelenski de a organiza un referendum un semn pozitiv. Americanii sunt mulțumiți de faptul că Zelenski nu mai exclude din start ideea concesiilor.

Totuși, liderul ucrainean a spus că un astfel de referendum va presupune o mulțime de complicații politice, logistice și de securitate care nu pot fi ameliorate decât printr-un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea și desfășurarea votului.

Zelenski spune și că nu-i este încă clar dacă Rusia este pregătită să accepte planul lui Trump – „Am niște informații, dar în acest moment vreau doar să cred cuvintele directe ale liderilor”.