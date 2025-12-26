Crimă şocantă în ziua de Crăciun. Un bărbat şi-ar fi înjunghiat bunicul de zeci de ori. Familia avea ordin de protecţie împotriva lui

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Răsturnare de situaţie în cazul crimei de la Turnu Măgurele. Cu cel puţin 12 ore înainte de comiterea faptei, Judecătoria Sectorului 5 a emis un ordin de protecţie împotriva principalului suspect. Măsura a fost cerută de mama tânărului dar şi de o altă rudă. Se temeau pentru viaţa lor şi nu era pentru prima dată. Bărbatul era în evidenţele poliţiei. Potrivit minutei de şedinţă, pe 24 decembrie, poliţiştii ar fi trebuit să-l găsească, să însoţească ambulanţa pentru internarea la Spitalul Obregia. Mai mult, judecătorul le-a cerut ofiţerilor să-i monteze şi o brăţară electronică. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta în urma audierilor, acesta fiind deja reţinut de poliţişti şi urmând să fie prezentat sâmbătă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, a informat vineri Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Poliţiştii din Turnu Măgurele au fost sesizaţi, joi dimineaţă, prin apel la 112, că un bătrân în vârstă de 86 de ani se află decedat în casă, prezentând urme de violenţă fizică.

Mai mult, surselor, crima a fost una atipică. Bătrânul a fost înjunghiat de zeci de ori într-un fel de ritual. Sunt detalii şocante, pe care nu le putem da publicităţii. Imediat după crimă, nepotul, considerat a fi principalul suspect, a fugit. S-au instalat filtre şi, în vreme ce poliţiştii îl căutau atât în Bucureşti, unde are domiciliul, cât şi în Turnu Măgurele, bărbatul făcea transmisiuni live pe Facebook.

Cu o ultimă internare la Spitalul Obregia în luna octombrie, bărbatul era considerat de propria sa familie un pericol. Pe 24 decembrie, cu cel puţin 12 ore înainte de crimă, mama lui şi un alt membru al familiei au obţinut un ordin de protecţie. Se temeau pentru viaţa lor.

La ora 11 şi 30 de minute, Judecătoria Sectorului 5 a emis ordinul în care scria negru pe alb că bărbatul trebuie să poarte brăţară electronică. Potrivit minutei instanţei, poliţiştii de la Secţia unde-i este arondat domiciliul aveau două obligaţii: să-l interneze la Spitalul Obregia şi să-i monteze brăţară electronică.

"Documentele emise de instanță au fost primite la nivelul Poliției Capitalei, fiind transmise de îndată către Secția 24 Poliție, în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse. Polițiștii Secției 24 au desfășurat activități operative pentru identificarea persoanei, constând atât în verificări la domiciliul din București, cât și în alte locații în care aceasta s-ar fi putut afla. Concomitent, au fost dispuse și aplicate de către polițiști măsuri de protejare a persoanelor prevăzute în Ordinul de protecție, conform competențelor legale", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Crina Eşanu.

Bunicul bărbatului din Turnu Măgurele a murit în chinuri groaznice. În această dimineaţă, individul a fost prins chiar în Turnu Măgurele şi dus la audieri.

În faţa anchetatorilor, bărbatul a ţesut o poveste şocantă. Cel mai probabil, el va fi internat într-o unitate de specialitate pentru a se stabili dacă a avut sau nu discernământ în momentul în care se presupune că ar fi comis crima.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.