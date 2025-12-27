Implantul de păr, noua tendință în rândul femeilor. Rata lor de succes e complicată, dar o culturistă a ales să facă intervenţia

Tracy Kiss şi-a făcut implant de păr în urmă cu trei ani. Sursa colaj foto: Facebook/Tracy Kiss & Getty Images

Tot mai multe femei apelează la implantul de păr, însă, spre deosebire de bărbați – la care procedura are, în general, rezultate predictibile – parcursul lor este mult mai dificil. Statisticile arată că rata de succes în cazul femeilor este mult mai complexă și mai variabilă, a relatat CNN. O culturistă din Marea Britanie şi-a povestit experienţa într-un interviu oferit recent. "Ca femeie, simți că părul este coroana ta. Iar când îl pierzi, este ca și cum tu ți-ai pierde identitatea", a spus aceasta în timpul declaraţiilor.

În vârstă de 38 de ani, Tracy Kiss este culturistă, influenceriţă, are doi copii şi locuieşte în Marea Britanie. Iar în 2022, ea a decis să îşi facă implant de păr în Turcia, după ce i s-a spus timp de 11 ani că această intervenţie este doar pentru bărbaţi.

Potrivit mărturiilor sale, podoaba capilară a început să îşi piardă aspectul sănătos treptat, cu smocuri de păr care îi cădeau la fiecare spălare. Ulterior, sportiva britanică a început să observe că, atunci când avea părul ud, i se vedea pielea scalpului. "În poze mă uitam și gândeam: «Doamne, se înrăutățește pe zi ce trece»", a spus în timpul declaraţiilor oferite pentru CNN.

După nașterea celor doi copii ai săi, la 25 de ani, Tracy Kiss a avut un mic şoc în momentul în care şi-a dat seama că "podoaba ei capilară imensă" devenise o amintire frumoasă.

"Acest lucru te face să te simți atât de demoralizată. Ca femeie, simți că părul este coroana ta. Iar când îl pierzi, este ca și cum tu ți-ai pierde identitatea. Am avut întotdeauna un păr foarte des. Uneori era chiar incomod, atât de mult era", a povestit culturista din locuința ei, aflată în nordul Londrei.

Diminețile şi alegerea unei coafuri nu au mai fost despre exprimarea propriului stil, ci despre un exercițiu de camuflare, de deghizare, pentru a ascunde faptul că părul era foarte rar. Astfel, Tracy Kiss a început să îşi prindă des părul, chiar lipit de cap pentru a nu se observa cât de drastic se schimbase podoaba ei capilară. Totodată, ea a început să îşi pună extensii, peruci şi să poarte pălării.

După ce o serie de analize, Tracy Kiss a aflat că avea deficit de vitamine

Analizele de sânge au arătat că avea carențe de vitamine, precum fierul. Ea a încercat suplimente pentru păr, șampoane speciale și chiar injecții PRP (o procedură dermatologică în care propria plasmă este injectată în foliculii de păr în încercarea de a stimula creșterea).

Potrivit experților de la Harvard, cel puțin o treime dintre femei se confruntă, la un moment dat în viață, cu o formă de cădere a părului. Deși, există o multitudine de cauze, cea mai frecventă este căderea de păr de tip feminin – care poate apărea dintr-o combinație complexă de dezechilibre hormonale și factori genetici, cunoscută și sub numele de "alopecie androgenetică" (AAG).

Un studiu sugerează că aproximativ 40% dintre femeile din SUA sunt afectate până la vârsta de 50 de ani, au mai scris jurnaliştii de la CNN.

Implanturile de păr reprezintă singura procedură estetică la care pacienții bărbați îi depășesc semnificativ ca număr pe cei de sex feminin. Iar numărul femeilor care aleg această soluție a crescut cu peste 16% între 2021 și 2024, conform oficialilor de la Societatea Internațională de Chirurgie pentru Restaurarea Părului (ISHRS).

Tracy Kiss a aflat prima dată despre această procedură în 2011, în timp ce căuta opțiuni de tratament pentru iubitul ei de atunci, care se confrunta și el cu căderea părului. Curioasă ce ar putea face un transplant pentru ea, a întrebat, însă, a fost respinsă pe motiv de gen.

"Am consultat mai mulți chirurgi, iar ei au spus că implanturile de păr sunt doar pentru bărbați. Nu era deloc disponibil pentru femei", a mai spus influenceriţa britanică.

Au fost nevoie de 11 ani de documentare, aproape 3.500 de dolari și un singur medic dispus să o opereze pentru ca, în final, să ajungă în sala de intervenţii.

"Inițial au spus: «Nu». Am insistat suficient de mult până când au zis: «Da»", a mai rememorat sportiva în cadrul interviului.

Astfel, în 2022, Tracy Kiss a zburat din Marea Britanie în Turcia pentru a-și implanta 2.500 de foliculi în zona liniei părului și la tâmple, folosind o tehnică obișnuită numită "extracţie şi transplantare manuală a unităţilor foliculare ( Follicular Unit Extraction F.U.E)".

Influenceriţa a mai povestit cărecuperarea a fost rapidă: a ieșit la cină chiar în seara operației și a renunțat la analgezice după doar 24 de ore.

Potrivit chirurgului plastician și specialistului în implant de păr, dr. Greg Williams, operația are multe forme și abordări. Printre pacientele pe care le tratează se numără femei care suferă de alopecie de tracțiune – o afecțiune provocată uneori de coafuri foarte strânse, repetate, care deteriorează foliculii – dar și femei trans care doresc să își coboare și să își "feminizeze" linia părului.