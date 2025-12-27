În Bârlogul Lupului, locul din care Hitler a condus războiul împotriva Rusiei. Buncărele ascunse în pădure încă pot fi vizitate

Clădire camuflată din rețeaua de buncăre și fortificații a fostului „Bârlog al Lupului”, aflat acum în Polonia. Foto: CNN

Masuria, o regiune din nord-estul Poloniei apreciată pentru destinațiile sale turistice care includ excursii cu caiacul, plimbări cu bicicleta sau trasee de echitație, a devenit și sursa unei atracții turistice mai puțin neobișnuite, asociate cu așa-numitul concept de „turism morbid”: turiștii vin în această regiune și pentru a vizita ruinele locului cunoscut în istorie sub denumirea de „Bârlogul Lupului” - fostul centru de comandă de unde fostul dictator nazist Adolf Hitler a pus la cale și planificat principalele operațiuni militare împotriva Rusiei (fosta URSS) de pe Frontul de Est, în timpul celui De-al Doilea Război Mondial, se arată într-un reportaj CNN.

„Bârlogul Lupului” („Wolfsschanze”, în germană) este cunoscut inclusiv pentru atentatul eșuat împotriva lui Hitler, petrecut chiar în acest loc, în vara anului 1944.

După ocuparea Poloniei în septembrie 1939, Hitler a ales această zonă - aflată la acea vreme în fost Prusie Orientală (care includea și fostul Konigsberg, Kaliningrad, enclavă a Federației Ruse) pentru a pregăti atacul asupra fostei Uniuni Sovietice, conduse de Stalin.

Hitler, notează CNN, avea nevoie de „un centru nevralgic” de operațiuni, situat în proximitatea graniței cu fosta URSS, pentru declanșarea, în iunie 1941, a Operațiunii Barbarossa, una din cele mai mari invazii militare din istorie.

Naziștii au ales astfel această zonă, situată la este de mica localitate Ketrzyn (sau „Rastenburg”, conform denumirii de atunci). Existența unei căi ferate a facilitat lucrările de construcție a viitoarelor buncăre, fortificații, cazărmi și clădiri administrative.

În plus, zona se afla la doar 80 de kilometri de „granița” cu URSS. „Wolfsschanze” a fost finalizat chiar în iunie 1941. Dar locul nu a fost o simplă bază militară.

„Wolfsschanze”: Pereți de beton de 6 metri grosime, cazinou și 50.000 de mine

„Bârlogul Lupului a devenit capitala neoficială a Celui De-al Treilea Reich”, a declarat pentru CNN, Grzegorz Opala, un istoric polonez care lucrează și ca ghid pentru grupurile de turiști care vizitează în prezent acest loc.

În total, aici au fost construite 50 de buncăre și 70 de cazărmi. Pereții din beton ai buncărelor avea circa 6 metri grosime.

Complexul dispunea de o gară și două aerodromuri. Ca elemente de „extravaganță”, aici se mai aflau și o ceainărie, un cazinou și o sală de cinema.

De asemenea, zona beneficia de camuflajul natural al pădurii. În plus clădirile erau acoperite cu plase de camuflaj, ceea ce făcea imposibilă detectarea și bombardarea complexului din aer.

Peste 50.000 de mine erau îngropate în jurul complexului.

Pe 24 ianuarie 1945, buncărele au fost aruncate în aer de trupele germane care se retrăgeau din fața Armatei Roșii.

În 2025, turiștii care vin la acest complex sunt însă atrași de „obiectivul numărul 3”: în esență, o colecție de pietre și bolovani. Aici a fost fosta sală de conferințe, unde colonelul Claus von Stauffenberg a încercat să-l asasineze pe Adolf Hitler cu o bombă ascunsă într-o servietă pusă chiar sub masa la care se afla dictatorul nazist.

Deși vorbim, în esență, de niște ruine din Al Doilea Război Mondial, Bârlogul Lupului a devenit în prezent o atracție turistică în plină dezvoltare: turiștii sunt ghidați pe alei bine marcate și inscripțoinate, fiecare clădire are un număr desemnat și o plăcuță cu informații suplimentare. Vizitatorii pot chiar achiziționa, contra cost, un audioghid sau pot contracta un ghid privat.

Din 2024, aici funcționează chiar și un hotel și un restaurant, ca parte a unui amplu proces de modernizare a fostului Bârlog al Lupului devenit din centru de comandă nazist, un nou centru de atracție pe harta „turismului morbid”, notează CNN.