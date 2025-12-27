Activist britanic vizat de Trump: De fiecare dată când postează pe X, politicienii pun un dolar în buzunar lui Musk

Elon Musk. Foto: Profimedia Images

Un activist britanic împotriva dezinformării, căruia administrația Trump i-a transmis că riscă să fie expulzat din SUA, spune că este ținta unor companii tehnologice arogante și „sociopate” pentru că încearcă să le ceară socoteală, scrie The Guardian.

Imran Ahmed, directorul executiv al Center for Countering Digital Hate (CCDH), se numără printre cei cinci cetățeni europeni interziși în SUA de către Departamentul de Stat, după ce au fost acuzați că ar fi încercat să determine companiile tech să cenzureze sau să suprime punctele de vedere americane.

Ahmed locuiește legal în Washington DC, alături de soția sa americană și de fiica lor, ceea ce înseamnă că riscă deportarea. Joi, o instanță i-a acordat un ordin temporar de restricție care blochează orice încercare de a fi îndepărtat din SUA sau reținut.

Ahmed a declarat pentru The Guardian că crede că a fost vizat din cauza activității sale de a cere mai multă responsabilitate și transparență din partea platformelor sociale și a companiilor de inteligență artificială – activitate care a dus la un proces intentat fără succes de X, platforma lui Elon Musk, împotriva CCDH.

Ahmed, prieten cu Morgan McSweeney, șeful de cabinet al lui Keir Starmer, a spus că este încă o încercare de a devia responsabilitatea și transparența.

„Nu a fost niciodată vorba despre politică”, a spus el, adăugând că organizația sa a colaborat cu succes cu prima administrație Trump și ar face-o din nou, dacă i s-ar cere.

„A fost vorba despre companii care pur și simplu nu vor să fie trase la răspundere și care, din cauza influenței banilor mari în Washington, corup sistemul și încearcă să îl îndoaie după voința lor – iar voința lor este să nu poată fi trase la răspundere”, a spus el. „Nu există altă industrie care să acționeze cu atâta aroganță, indiferență, lipsă de umilință și cu o lăcomie sociopată pe seama oamenilor.”

Pe lângă Ahmed, Departamentul de Stat l-a interzis și pe fostul comisar european Thierry Breton. Cei cinci au fost acuzați de a conduce „eforturi organizate pentru a constrânge platformele americane să cenzureze, demonetizeze și să suprime puncte de vedere americane pe care le contestă”.

Sarah Rogers, oficial al Departamentului de Stat, a scris pe X: „Mesajul nostru este clar: dacă îți petreci cariera alimentând cenzura discursului american, nu ești binevenit pe pământ american.”

Sancțiunile sunt văzute ca cel mai recent atac asupra reglementărilor europene care vizează discursul instigator la ură și dezinformarea. Activisți din Marea Britanie au avertizat că guvernul britanic ar putea fi vizat și mai mult dacă administrația Trump își intensifică atacurile asupra reglementării tehnologice.

Ahmed, care și-a început cariera lucrând cu politicieni laburiști în Westminster, a spus că încă nu a primit oficial nicio notificare din partea guvernului SUA și că consideră că acuzațiile împotriva lui sunt nefondate.

„Sunt foarte încrezător că drepturile noastre conform Primului Amendament vor fi respectate de instanță”, a spus el.

Următoarea audiere, programată luni, este de așteptat să confirme ordinul de protecție care împiedică guvernul SUA să îl rețină, a spus Ahmed, care și-a petrecut Crăciunul departe de soție și de fiica lor mică din cauza bătăliei legale.

El a spus că acest lucru a fost „o decizie rațională pentru noi, având în vedere că în toate celelalte cazuri de până acum, în care cuiva i s-a retras green card-ul în ultimele luni, acea persoană a fost arestată și reținută, deseori fiind dusă la sute sau mii de kilometri distanță de prieteni, familie și rețelele de sprijin.”

CCDH l-a enervat anterior pe Musk prin rapoarte care documentau creșterea conținutului rasist, antisemit și extremist pe X după preluarea platformei de către acesta. Musk a încercat fără succes să dea în judecată CCDH anul trecut, înainte de a numi organizația „o structură criminală”.

Mai recent, CCDH a publicat un raport care avertiza asupra răspunsurilor periculoase oferite de cea mai nouă versiune a ChatGPT la întrebări legate de suicid, auto-vătămare și tulburări alimentare.

„Am văzut că platformele sociale și companiile de AI sunt tot mai presate ca urmare a organizațiilor ca a mea”, a spus Ahmed. „Nimănui nu-i place să fie expus ca mincinos sau ipocrit, dar atunci își sună prietenii din guvern sau își sună avocații pitbull și încep procesele.”

Ahmed a spus că este cu atât mai șocant că este vizat, având în vedere că discursul instigator la ură și dezinformarea au devenit o problemă tot mai mult bipartizană, ridicată ca îngrijorare atât de politicieni republicani, cât și democrați.

Cu toate acestea, a spus că a fost pregătit să reacționeze rapid din punct de vedere legal când a aflat vestea. „Când înfrunți cele mai mari corporații din lume și ai trecut prin ce am trecut noi – să fii dat în judecată de cel mai bogat om din lume – te disociezi și compartimentezi imediat.”

Există deja un cost, a spus el. „Nimic din cele prin care trec eu nu se compară cu ceea ce trăiesc părinții cu care stau de vorbă și care și-au pierdut copiii”, a spus Ahmed. „Eu am ales să înfrunt cele mai mari companii din lume, să le cer socoteală, să spun adevărul în fața puterii. Există un cost pentru asta. Familia mea înțelege acest lucru. Singurul moment în care am simțit tristețe a fost aseară, când soția mea mi-a spus că fiica noastră a spus al șaselea ei cuvânt, și atunci am plâns puțin.”

Întrebat dacă crede că politicienii britanici ar trebui să continue să folosească X, Ahmed crede că „politicienii trebuie să decidă singuri, dar de fiecare dată când postează pe X, pun un dolar în buzunarul domnului Musk și cred că ar trebui să-și întrebe propria conștiință dacă pot continua să facă asta”.