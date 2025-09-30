Nicușor Dan le va prezenta liderilor din UE raportul care arată implicarea Rusiei în alegerile de anul trecut: „Acum avem dovada”

Președintele Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că va prezenta, la Copenhaga, raportul Parchetului General despre alegerile anulate anul trecut și implicare Rusiei în procesul electoral din România. Președintele spune că ancheta cuprinde un aspect-cheie: firme din Rusia folosite pentru a amplifica mesajele de dezinformare.

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 noi avem mult mai multe elemente și de context și specifice. De context avem... între timp, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbim de intereferența rusă în procesul electoral și de o dezinformare sistematică, acum lucrul ăsta e recunoscut, sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei e un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce cu două obiective: să influențeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu poate, să amplifice temele și să destabilizeze țările.

Mi-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General. Noi aveam pe componenta finanțare externă o probă: milionul de euro de la Peșchir, pe destabilizare aveam ancheta cu gruprarea Potra, nu aveam o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală.

Acum dovada o avem, faptul că au fost mai multe siteuri, pentru care ca publicitatea lor să ajungă la un număr cât mai mare au fost folosite firme de publicitate din Rusia și în acest proces de dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia. Acesta este un fapt care a fost dezvăluit în raportul Parchetului General cu care să mă duc și mâine la Copenhaga pentru a-i informa pe partenerii noștri.

Nu avem imaginea completă, probabil că ne mai trebuie câteva luni, în momentul în care o să avem imaginea completă, și voi ieși public”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Recent, președintele declara că fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, „nu a fost un călăreţ singuratic, ci a avut o reţea în spate din care făceau parte şi nişte români cu bani”. Şeful statului a subliniat că „în câteva luni vom avea probe suplimentare” în legătură cu evenimentele care au dus la anularea alegerilor din noiembrie 2024. El a adăugat şi faptul că mercenarul Horaţiu Potra, un cunoscut aliat al lui Călin Georgescu, ar fi încercat să ar fi încercat să dea lovituri de stat şi în mai multe ţări africane.

Președintele Nicușor Dan, va participa în zilele de 1 și 2 octombrie 2025, la Copenhaga, Regatul Danemarcei, la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene