Șefa S&D din Parlamentul European: Femeile victime trebuie protejate și ajutate

sursa foto: Iratxe Garcia Perez / Facebook

Iratxe García Pérez, șefa grupului S&D din Parlamentul European, avertizează că violența împotriva femeilor nu este „o problemă privată”, ci una de stat și de societate, și spune că Europa are nevoie de legi obligatorii în toate țările membre, dar și de protecție reală pentru victime: adăpost, sprijin economic, siguranță și încrederea că instituțiile sunt de partea lor, nu împotriva lor.

Sabina Iosub: Violența împotriva femeilor rămâne o urgență. Ce schimbări concrete sperați să obțineți prin noua legislație europeană promovată de S&D?

Iratxe García Pérez: În primul rând, trebuie să recunoaștem că există o violență structurală în societățile noastre împotriva femeilor. Și cred că acest lucru este esențial, pentru că există persoane care nu recunosc sau nu acceptă faptul că există o violență specifică împotriva femeilor.

Avem o extremă dreaptă care vorbește despre „ideologia de gen” ca despre un pericol, fără a recunoaște că, în realitatea, jumătate din populație lumii și a Europei, femeile, suferă adesea violență doar pentru faptul că sunt femei, fără niciun alt motiv.

Prin urmare, primul lucru este recunoașterea existenței violenței de gen. Există studii europene care arată că una din trei femei din Europa a suferit un tip de violență, fie fizică, fie verbală, fie psihologică.

De aceea am susținut adoptarea unei directive pentru combaterea violenței împotriva femeilor. De asemenea, se lucrează la directiva privind combaterea traficului de persoane, deoarece, de regulă, victimele acestor organizații criminale sunt femei.

În final, insistăm ca Europa să aibă o legislație, legi care să fie obligatoriu respectate în toate statele Uniunii Europene, astfel încât să putem construi societăți mai egalitare, să eliminăm această violență structurală, astfel încât să putem construi societăți mai egalitare, să eliminăm această violență strcuturală, să educăm copiii, băieți și fete, în spiritul egalității.

Când un copil înțelege de mic că fetele au aceleași drepturi, aceleași oportunități și trebuie tratate cu respect, acest lucru favorizează construirea unor societăți mai echitabile.

Avem nevoie ca femeile care decid să denunțe violența să beneficieze de protecție totală, să se simtă în siguranță, să știe că instituțiile sunt de partea lor, că pot obține un loc de muncă și că nu își pun în pericol viața sau viitorul profesional prin faptul că denunță o violență care, de multe ori, are loc chiar în interiorul propriilor case.

Trebuie să facem ca violența împotriva femeilor să nu mai fie considerată o problemă privată, ci o problemă de stat, pentru că asta este în realitate.

În această direcție lucrăm cu toții, Grupul Socialiștilor și Democraților, desigur, împreună cu delegația română.

Zilele trecute am participat la o conferință organizată de socialiștii români despre protejarea femeilor împotriva violenței de gen și cred că acesta este drumul și direcția pe care trebuie să o urmăm.

Sabina Iosub: Știm că este o problemă: multe victime nu depun plângere de teama de a rămâne fără locuință sau fără venituri. Ce minim de adăposturi și ajutoare de urgență ar trebui să garanteze Uniunea Europeană?

Iratxe García Pérez: Exact. Multe femei aleg să nu denunțe tocmai din acest motiv: se tem că își vor pierde locul de muncă sau stabilitatea economică necesară pentru a-și întreține copiii, că își vor pierde casa. Femeile victime ale violenței trebuie să știe că, atunci când decid să denunțe, instituțiile publice vor fi acolo pentru a le proteja și a le sprijini în reintegrarea socială și profesională.