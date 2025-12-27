Imagini virale de la malul Mării Negre: Patru bărbaţi curajoşi au jucat şah în apa rece, în a doua zi de Crăciun

Salim Ferud a avut iniţiativa partidei de şah în apele Mării Negre. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Salim Ferud

Imagini inedite au fost filmate pe litoral. În a doua zi de Crăciun, patru bărbaţi curajoşi au intrat în apa rece sloi a Mării Negre şi au jucat şah cu ajutorul unei saltele gonflabile, sub privirile lui Moş Crăciun care se afla pe plajă. Mai muţi turişti i-au văzut şi s-au oprit ca să îi filmeze, dar şi să-i susţină. Imaginile au ajuns pe reţelele sociale, unde au strâns rapid mii de vizualizări şi reacţii.

Un grup de tineri din Constanța a demonstrat că pasiunea și spiritul nonconformist pot învinge chiar și frigul iernii. Deși în atmosferă era un grad Celsius, iar temperatura apei Mării Negre avea 8,5 grade, aceștia şi-au dorit să joace o partidă de șah în valurile reci, din Portul Tomis.

Iniţiativa a avut-o Salim Ferud, care a şi filmat imaginile inedite direct din apele sloi ale Mării Negre. "Astăzi este 26 decembrie 2025, a doua zi de Crăciun. Facem o partidă de șah aici, în Marea Neagră… apa are 8 grade Celsius", a spus bărbatul. Când a postat înregistrarea pe pagina lui de Facebook, el a dezvăluit că "A fost remiză".

Chiar dacă apa Mării Negre avea doar câteva grade, iar vântul accentua senzația de frig, partida de șah s-a desfășurat fără probleme, sub privirile lui Moş Crăciun, care a intrat în rolul de arbitru.

"Şah în mare, n-am mai văzut", "Pe vântul ăla, mergea o partidă de cărți", "Senzațional, ca de fiecare dată de altfel!" şi "Ai început bine, mă bucur că ai și adepți, ține-o aşa, camarad" sunt doar patru dintre comentariile strânse de filmarea publicată de Salim Ferud.

Unul dintre prietenii celui care a iniţiat partida inedită de şah a scris următorul mesaj: "Pe Ferud nu trebuie să-l provoci de multe ori, la el orice e posibil, dacă implică şi baie în mare, bravo lui!".

Imaginile cu "șahul pe mare" au ajuns rapid pe rețelele sociale, unde au strâns mii de vizualizări și reacții, devenind un nou exemplu de curaj și originalitate la malul Mării Negre, chiar și în plină iarnă.