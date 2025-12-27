Ai o adresă Gmail veche și jenantă? Google îți va permite, în sfârșit, să o schimbi fără să pierzi nimic

Google pregătește o schimbare mult așteptată de utilizatorii Gmail. Foto: Hepta

Google pregătește o schimbare mult așteptată de utilizatorii Gmail: posibilitatea de a-ți modifica adresa de e-mail fără să pierzi contul sau datele asociate. Potrivit unei actualizări apărute pe pagina de asistență Google pentru conturi, utilizatorii vor putea înlocui adresa actuală de tip @gmail.com cu una nouă, păstrând în același timp toate serviciile și informațiile existente, scrie CNBC.

Deocamdată, această informație apare doar în versiunea în limba hindi a paginii de suport Google, ceea ce sugerează că funcția ar putea fi lansată inițial în India sau în piețe vorbitoare de hindi. Totuși, pagina menționează că noua opțiune este introdusă treptat și va ajunge, în timp, la toți utilizatorii. Versiunea în limba engleză a paginii de asistență nu a fost încă actualizată și menționează în continuare că adresele Gmail „nu pot fi, de regulă, schimbate”.

Google nu a oferit un răspuns oficial în legătură cu regiunile care vor primi primele această funcție și nici nu a publicat un comunicat de presă pe acest subiect.

Conform noilor reguli, utilizatorii care își schimbă adresa Gmail vor păstra automat vechea adresă ca alias. Asta înseamnă că mesajele trimise către adresa veche vor ajunge în continuare în inbox, iar vechea adresă va putea fi folosită în continuare pentru autentificarea în servicii Google precum Drive, Maps sau YouTube.

Până acum, singura soluție pentru cei care voiau o altă adresă Gmail era să creeze un cont nou și să își mute manual datele, un proces complicat, care putea cauza probleme cu aplicații sau servicii conectate la contul inițial.

Google precizează că toate datele existente, inclusiv e-mailurile, mesajele și fotografiile, vor rămâne neschimbate după actualizarea adresei. De asemenea, utilizatorii vor putea reveni oricând la adresa veche, potrivit traducerii automate a paginii de suport în hindi.

Există însă și unele limitări: după schimbarea adresei Gmail, utilizatorii nu vor putea crea o altă adresă nouă timp de 12 luni și nu vor avea opțiunea de a șterge adresa aleasă.

Funcția a fost observată inițial de utilizatori în forumuri și comunități tech, înainte de a apărea în documentația oficială Google, semn că lansarea se face discret și treptat.