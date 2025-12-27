Declaraţiile şocante ale bărbatului care şi-a ucis bunicul de Crăciun: Le-a spus anchetatorilor că este trimisul Domnului pe Pământ

Criminalul ar fi avut o listă cu persoane pe care plănuia să le omoare. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Bărbatul de 32 de ani care şi-a ucis bunicul de Crăciun a făcut declaraţii şocante în faţa anchetatorilor. Surse Antena 3 CNN spun că, la audieri, individul şi-a motivat crima susţinând că este trimisul Domnului pe Pământ. El ar urma să ajungă sâmbătă în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Bărbatul şi-a recunoscut fapta şi le-a spus procurorilor că asasinarea bunicului său face parte din misiunea pe care el o are pe Pământ, pentru că, potrivit declaraţiilor sale, ar fi trimisul Lui Dumnezeu.

Mai mult, individul ar fi avut o listă-neagră de oameni pe care ar fi plănuit să îi omoare – aceste informaţii le-a dezvăluit în faţa anchetatorilor. "Dacă Dumnezeu nu ştie sau află prea târziu, înseamnă că eu sunt un Dumnezeu", a spus bărbatul pe un clip postat pe social media.

Criminalul a fost reţinut 24 de ore, duminică, înainte de ora prânzului, a început şedinţa la Tribunalul Teleorman, şedinţă în care magistraţii urmează să decidă dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile în dosarul penal deschis pentru omor calificat.

Mama criminalului obţinuse în Ajunul Crăciunului un ordin de protecţie împotriva acestuia

Crima din Turnu Măgurele este una dintre tragediile care putea fi evitată într-adevăr, pentru că în ziua de Ajun, în jurul orei 12:00, judecătorii din Capitală s-au pronunţat asupra cererii mamei lui: de a obţine un ordin de protecţie în urma unui şir lung de violenţe. Misiunea poliţiştilor era să-l găsească pe tânăr, să-l interneze la un spital de psihiatrie şi să-i monteze o brăţară de monitorizare electronică.

În ciuda eforturilor de căutare, agenţii nu au reuşit să-l găsească până la ora 20:00, când a luat un microbuz din Bucureşti şi s-a dus spre Turnu Măgurele. În jurul orei 22:00, individul şi-a ucis bunicul. După crimă, el a umblat liber prin oraş, timp de 24 de ore.