Putin promite o armată reconfigurată „de experiența din Ucraina”. Rusia mizează pe AI și pe modernizarea arsenalului nuclear

Publicat la 11:56 27 Dec 2025

Un alt obiectiv major este integrarea masivă a tehnologiilor de inteligență artificială în structurile militare. sursa foto: Getty

Kremlinul a anunțat că planul de dezvoltare a forțelor armate ruse pentru următorii ani include modernizarea completă a triadei nucleare, informează EFE. Documentul strategic analizat vineri de președintele Vladimir Putin împreună cu oficiali de rang înalt subliniază și alte priorități majore pentru armata rusă, relatează Agerpres.

„O atenţie deosebită se acordă îmbunătăţirii capacităţilor forţelor terestre, menţinerii şi modernizării triadei nucleare, dezvoltării unui sistem universal de apărare antiaeriană şi creşterii potenţialului de export al armelor şi echipamentelor ruseşti”, se arată în raport.

Triada nucleară a Rusiei – cunoscută oficial drept Forțele Nucleare Strategice – este formată din rachete balistice intercontinentale capabile să transporte multiple focoase nucleare, submarine nucleare și aviație strategică. Programul urmează să fie aplicat în perioada 2027-2036, conform documentului.

Un alt obiectiv major este integrarea masivă a tehnologiilor de inteligență artificială în structurile militare.

„Programul Statal de Armament pentru perioada 2027-2036 prevede implementarea pe scară largă a tehnologiilor inovatoare, inclusiv a inteligenţei artificiale”, se mai precizează.

Putin a susținut, în timpul întâlnirii, că Rusia și-a crescut în ultimii ani producția de arme și muniție de 22 de ori. Tot el afirmă că armata rusă dobândește „o experienţă nepreţuită” în urma operațiunilor militare din Ucraina, experiență care, spune liderul de la Kremlin, influențează fundamental noua structură a forțelor armate.

În iunie, președintele rus a solicitat elaborarea unui Plan Statal de Apărare până în 2036, care să țină cont atât de lecțiile militare din războiul din Ucraina, cât și de tendințele globale privind dezvoltarea tehnologică a armamentului.

De asemenea, Putin și Statul Major General susțin că, până în prezent, 95% din armamentul Forțelor Nucleare Strategice ruse a fost deja modernizat.