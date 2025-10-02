Nicuşor Dan le prezintă, joi, liderilor UE, dovezile interferenţei Rusiei în alegerile prezidențiale

"De asemenea, se analizează și modul în care s-a operat pe TikTok, astfel încât hashtagul «Georgescu» a ajuns foarte sus în topul mondial", a spus Nicuşor Dan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus joi că va prezenta, în faţa liderilor europeni, materialul procurorului general, Alex Florenţa, despre gruparea Potra şi influenţele Rusiei. "Va fi o discuție despre ce face fiecare stat pentru a combate aceste practici. Este o inițiativă a noastră, pornită de la o întrebare adresată anterior și pentru care acum avem un răspuns", a spus şeful statului.

"Astăzi va avea loc o reuniune a statelor europene, membre sau nu ale Uniunii, cu o adunare plenară și mai multe discuții. Una dintre ele va fi dedicată Republicii Moldova, imediat după alegeri, alta va fi despre droguri, iar alta despre dezinformare și influența rusă.

În cadrul discuțiilor, voi prezenta materialul procurorului general. Vom avea, de asemenea, întâlniri bilaterale cu prim-miniștrii din Suedia, Belgia și Armenia. Acesta este programul zilei.

Materialul prezentat de procurorul general vizează inclusiv finanțarea și încercările grupării Potra de a destabiliza ţara, dar cel mai important aspect este influența exercitată prin rețelele sociale prin acel mecanism în trei etape, pe care vi l-a prezentat procurorul general: un site care te duce spre un alt site, legat de viața curentă sau medicina alternativă, unde găsești o «ştire surpriză» și ești direcționat către un site clonă.

De asemenea, se analizează și modul în care s-a operat pe TikTok, astfel încât hashtagul «Georgescu» a ajuns foarte sus în topul mondial. Va fi o discuție despre ce face fiecare stat pentru a combate aceste practici. Este o inițiativă a noastră, pornită de la o întrebare adresată anterior și pentru care acum avem un răspuns", a spus Nicuşor Dan.

Legat de zidul de drone, Nicuşor Dan a sus că "în acest moment, vorbim despre o schiță a unui plan de acțiune".

"O mare parte din discuția de ieri s-a axat pe acest subiect. În acest moment, vorbim despre o schiță a unui plan de acțiune. Mai întâi conturăm planul, iar apoi, eventual, liderii vor coagula eforturile în jurul său.

Există nuanțe în discuție, dar deja nu mai este vorba doar despre o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la aeroporturi — este o amenințare reală. Chiar dacă există unele diferențe de abordare, direcția este clară: se merge pe conceptul unui «zid antidrone».

A fost și o discuție politică, care, în ultima ei parte, a ajuns și la tema finanțării. În ceea ce privește partea operațională, miniștrii apărării se întâlnesc mult mai des decât liderii statelor", a adăugat şeful statului.





