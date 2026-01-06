China ar pierde 100.000 de soldați dacă ar invada Taiwanul. Cum s-ar desfășura ipoteticul război și cine ar câștiga

Exerciții militare ale Taiwanului. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

China ar putea suferi până la 100.000 de morți dacă ar invada Taiwanul printr-o operațiune amfibie și ar fi forțată să se retragă, însă ar putea să obțină controlul asupra insulelor taiwaneze Kinmen și Matsu, conform unui raport publicat, luni, de un think-tank american.

Raportul, intitulat „Dacă China atacă Taiwanul” a fost publicat de Marshall Fund, o organizație germană parțial finanțată de guvernul SUA, și încearcă să prezică principalele consecințe suferite de China dacă va lansa o acțiune militară împotriva Taiwanului.

Marshall Fund analizează două scenarii – un război major și un conflict de intensitate redusă.

Conform lui Zack Cooper, unul dintre autorii raportului, un război de intensitate mare cu Taiwanul ar putea să înceapă cu debarcări amfibii ale forțelor chineze pe insulă. De asemenea, ar urma și bombardamente și atacuri ale chinezilor împotriva bazelor din Taiwan și ale celor americane din Japonia și Guam.

Deși forțele chineze ar putea ajunge să debarce în Taiwan, liniile lor de aprovizionare ar fi tăiate de „lovituri de succes ale forțelor taiwaneze și americane împotriva vaselor și avioanelor care traversează strâmtoarea”.

În acest caz, forțele chineze și cele aliate ar „duce mai multe luni de lupte grele” care ar rezulta în „pierderi masive” pentru chinezi, de până la 100.000 de militari uciși.

Asta ar forța China să „capituleze cu condiția ca forțele sale din Taiwan să fie repatriate”.

Nici pentru Taiwan nu ar fi un război ușor, însă, - forțele guvernului democratic de la Taipei ar pierde în jur de 50.000 de militari. De asemenea, și 50.000 de civili ar putea să moară în acest ipotetic război, în timp ce SUA ar pierde 5.000 de militari și 1.000 de civili. Japonia ar suferi și ea pierderi – 1.000 de militari și 500 de civili, conform estimărilor din raport.

Totuși, raportul estimează că deși nu ar putea să preia controlul asupra Taiwanului, China ar reuși să anexeze insulele Kinmen și Matsu.

Documentul, făcut public la o săptămână după ce China a făcut noi exerciții militare la scară largă în spațiul aerian și maritim din jurul Taiwanului, înconjurând țara, a simulat și care ar fi răspunsul internațional la un „război de intensitate mare” sau la unul de „intensitate mică”.

Raportul a analizat și percepția Chinei față de acest potențial răspuns internațional și cum ar putea fi ea determinată să înceapă sau nu războiul pe baza acestuia.

Evaluările s-au bazat pe reacțiile internaționale la Masacrul din Piața Tiananmen (1989), la Mișcarea Umbrelelor din Hong Kong (2014-15), la protestele masive din 2019, tot din Hong Kong, și la invazia rusească a Ucrainei.

Printre răspunsurile internaționale analizate s-au numărat „înghețarea activelor”, scenariu cu probabilitate mare sau scenarii cu probabilitate mică, precum „crearea unei alianțe de tip NATO în Asia”, „recunoașterea independenței Taiwanului” sau „crearea unei alianțe militare cu Taiwanul”.