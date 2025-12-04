Ursula von der Leyen face o mișcare de ultim moment pentru a debloca activele rusești. Miza: 135 de miliarde de euro pentru Ucraina

Comisia Europeană va oferi Belgiei garanții ample pentru a debloca împrumutul controversat pentru Ucraina. FOTO: Hepta

În fața opoziției Belgiei față de un împrumut amplu de reparații pentru Ucraina, Ursula von der Leyen a oferit garanții ample menite să permită deblocarea măsurilor. O decizie finală ar urma să fie luată pe 18 decembrie, când liderii UE se vor reuni în cadrul Consiliului European. Dacă nu se ajunge la un acord, UE va recurge la datorii comune, potrivit Euronews.

Soluția datoriilor comune nu este pe placul principalelor economii europene, având în vedere că statele membre vor contribui la susținerea eforturilor ucrainene în funcție de ponderea lor în economia europeană.

De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz, într-un editorial publicat miercuri pe Frankfurter Allgemeine Zeitung, a salutat planul Comisiei Europene. El a subliniat că prin mobilizarea activelor rusești în sprijinul Ucrainei, statele europene ar transmite un mesaj puternic Moscovei: “Trimitem un semnal de independență europeană, un semnal că noi, europenii, decidem și modelăm ce se întâmplă pe continentul nostru”, a precizat cancelarul.

Comisia Europeană va oferi Belgiei garanții ample pentru a debloca împrumutul controversat de reparații pentru Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen. Ea insistă astfel cu planul în ciuda riscurilor considerate „dezastruoase” de autoritățile belgiene.

„Am creat un mecanism de solidaritate foarte puternic prin care, în cele din urmă, Uniunea poate interveni, pentru că vrem să ne asigurăm că toate statele membre, dar în special și Belgia, vom împărți povara într-un mod echitabil, așa cum este calea europeană”, a declarat von der Leyen.

„Transmitem un semnal foarte puternic poporului ucrainean că suntem pe termen lung. Îi putem dota cu mijloacele de a se apăra și, chiar mai important, cu mijloacele de a conduce negocierile de pace dintr-o poziție de forță.”

Ce prevede planul Comisiei Europene

Potrivit planului Comisiei Europene, susţinerea financiară pentru Ucraina ar urma să fie realizată printr-un împrumut care să fie rambursat numai dacă agresorul, Rusia, va plăti despăgubiri pentru pagubele provocate.

Fondurile vor proveni din active ruseşti îngheţate, din bunuri, titluri, depozite blocate de sancțiuni. Practic, statele UE vor avea lichiditate imediată pentru finanțarea Ucrainei prin activarea activelor rusești.

Propunerea prevede că împrumutul este oferit Ucrainei de UE, iar rambursarea se poate produce doar dacă Rusia plăteşte reparaţii. Ucraina rambursează banii doar dacă va exista plata de despăgubiri de către Rusia.

Garanțiile, prezentate în textele juridice constau în contribuții bilaterale ale statelor membre, un sprijin din bugetul UE, garanții juridice împotriva represaliilor și o nouă interdicție de transfer al activelor suverane înapoi către Rusia.

Este cea mai îndrăzneață și mai cuprinzătoare încercare a Comisiei de a depăși rezistența Belgiei înaintea unui summit crucial al UE din 18 decembrie. Ucraina a declarat că ar avea nevoie de o nouă injecție de fonduri externe încă din primăvara anului viitor.

Împrumutul pentru reparații este opțiunea preferată a lui von der Leyen pentru a acoperi nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135 de miliarde de euro. UE ar trebui să contribuie cu cel puțin 90 de miliarde de euro, restul fiind susținut de alți aliați occidentali, care nu includ Statele Unite, deoarece acestea nu mai oferă sprijin extern.

În cadrul schemei netestate, Comisia ar canaliza activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei către o linie de credit cu dobândă zero pentru Ucraina.

Cea mai mare parte a activelor, aproximativ 185 de miliarde de euro, sunt deținute la Euroclear, un depozitar central de valori mobiliare din Bruxelles. Există 25 de miliarde de euro în alte locații din bloc.

Care sunt îngrijorările Belgiei

De la începutul discuțiilor din septembrie, Belgia a cerut cu fermitate garanții solide și cuprinzătoare din partea altor state membre pentru a se proteja împotriva represaliilor brutale ale Moscovei și pentru a preveni pierderi de miliarde de euro.

O altă îngrijorare majoră este că sancțiunile din spatele activelor, care sunt supuse reînnoirii în unanimitate, ar putea fi deraiate de veto-ul unei singure țări. O ridicare prematură a restricțiilor ar elibera fondurile rusești și ar precipita prăbușirea împrumutului.

Banca Centrală Europeană a refuzat să ofere un mecanism de garantare a lichidității de urgență pentru a ajuta guvernele să strângă numerarul necesar pentru a proteja Euroclear.

Miercuri, ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a declarat că împrumutul pentru reparații este „cea mai proastă” dintre cele trei opțiuni financiare disponibile pentru a sprijini Ucraina.

„Ușa noastră a rămas întotdeauna deschisă și încă este. Cu toate acestea, avem sentimentul frustrant că nu am fost ascultați. Preocupările noastre sunt minimalizate”, a declarat Prévot înainte de a intra într-o reuniune ministerială a NATO.

Propunerile Comisiei „nu răspund preocupărilor noastre într-un mod satisfăcător. Nu este acceptabil să folosim banii și să ne lăsăm singuri în fața riscurilor”, a adăugat el, sugerând că era conștient de conținutul documentelor juridice înainte ca acestea să fie făcute publice de către șeful Comisiei.

În prezentarea sa, von der Leyen a încercat să abordeze rezervele belgiene cu garanții mai ample – susținute atât de statele membre, cât și de bugetul UE – că Euroclear va avea lichidități în permanență pentru a onora cererea Băncii Centrale a Rusiei.