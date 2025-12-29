Majoritatea europenilor cred că pensiile de stat sunt în pericol. Ce reforme ar susține

Mulți oameni spun că schemele de pensii de stat sunt în dificultate. Foto: Getty Images

Sistemul de pensii bazat pe contributivitate stârnește îngrijorări în mai multe state europene. Cei care încă nu sunt la pensie se tem că atunci când le va veni rândul să culeagă roadele anilor de muncă, sistemele de pensii din statele lor vor fi inaccesibile. De cealaltă parte, cei care sunt acum la pensie consideră indemnizațiile mult prea mici. Ambele categorii se opun însă propunerilor de reformă, cum ar fi majorarea vârstei de pensionare sau majorarea taxelor pe muncă, relatează The Guardian.

Europa se confruntă cu o populație din ce în ce mai îmbătrânită și rate ale fertilității tot mai mici. În acest context, presiunea pe sistemele de pensii de stat, bazate pe criteriul contribuției, este în creștere. Tentativele de reformă întâmpină însă rezistență puternică, chiar violentă adeseori, în țări precum Franța, Germania, Spania și Italia. Un sondaj YouGov realizat în șase țări (Franța, Germania, Spania, Italia, Polonia, Marea Britanie) relevă amploarea problemei de opinie publică cu care se confruntă guvernele.

Europeni, îngrijorați că pensiile de la stat sunt pe cale de dispariție

Mulți oameni spun că schemele de pensii de stat sunt în dificultate. Între 52% și 61% dintre europenii chestionați din Italia, Franța, Germania și Spania au declarat că sistemul lor este deja inaccesibil, la fel ca 45% dintre respondenții din Polonia. În Marea Britanie, procentul a fost de 32%.

Iar așteptările pentru viitor sunt pesimiste. Între 49% și 66% dintre cei chestionați în toate cele șase țări au spus că se așteaptă ca, până când cei care au acum 30–40 de ani se vor pensiona, sistemul de pensii să fie inaccesibil.

Cei care sunt deja pensionați însă sunt mai optimiști în privința capacității țării lor de a finanța sistemul de pensii de stat. Pensionarii din Marea Britanie erau deosebit de încrezători, 62% considerând că pensia de stat britanică este accesibilă, comparativ cu doar 27% dintre cei care nu sunt încă pensionați.

Cu toate acestea, deși admit că sistemul este unul nesustenabil, între 53% și 83% dintre respondenții din toate țările consideră că suma primită de pensionari este prea mică, sentimentul fiind și mai puternic (72%–88%) în rândul celor care o primesc efectiv: pensionarii.

Pensia de stat reprezintă singurul venit pentru majoritatea pensionarilor europeni, notează The Guardian. În toate cele șase țări, majoritatea celor încă activi – între 57% în Germania și Marea Britanie și 72% în Italia – nu erau siguri că vor avea o pensionare confortabilă.

Un sistem nesustenabil și greu de reformat

Mai mult, atunci când au fost întrebați ce măsuri ar susține pentru a face schemele de pensii de stat mai accesibile, s-a observat o reticență pronunțată în toate țările sondate față de unele reforme pe care multe guverne doresc să le implementeze.

Sondajul a relevat o opoziție fermă în toate cele șase țări față de idei precum:

creșterea vârstei de pensionare;

majorarea taxelor pentru persoanele active;

obligarea copiilor aflați la vârsta muncii să sprijine părinții pensionari;

reducerea cuantumului pensiei de stat;

Opoziția față de creșterea vârstei de pensionare este puternică. 47% dintre respondenții din Franța și 65% dintre cei chestionați în Germania au declarat că nu sunt dispuși să aștepte mai mult pentru a beneficia de pensia de stat decât vârsta actuală.

Proporțiile au variat între 20% în Marea Britanie și 38% în Polonia pentru cei care consideră că vârsta de pensionare ar trebui să fie 60 de ani, în timp ce între 22% (Italia) și 45% (Marea Britanie) considerau că ar trebui să fie 65 de ani.

Rezistența față de reducerea cuantumului pensiei a fost chiar mai covârșitoare, între 81% în Germania și 61% în Italia.

Pensiile private, o soluție?

Totuși, a existat un anumit sprijin pentru obligarea legală a persoanelor active să contribuie la un sistem privat sau de pensie la locul de muncă.

Această idee a fost cea mai populară în Marea Britanie (57%), unde legi recente au introdus un sistem automat de contribuții la pensiile de la locul de muncă, dar a găsit sprijin semnificativ și în Germania (49%) și Franța (41%).

Ideea ca statul să ofere sprijin lucrătorilor mai în vârstă să rămână mai mult timp în muncă, în loc să se pensioneze, s-a dovedit de asemenea destul de populară, cu un sprijin cuprins între 57% în Polonia, 42% în Germania și Franța și un minim de 27% în Italia.

Italienii s-au remarcat și prin sprijinirea măsurilor care cresc povara asupra celor mai bogați:

66% au susținut taxe mai mari pentru pensionarii mai înstăriți, pentru a finanța pensii mai bune pentru cei săraci;

52% au fost de acord să li se refuze pensia de stat pensionarilor cu venituri mari;

În toate cele șase țări, mai mulți oameni (28%–55%) considerau că pensionarii cu venituri peste medie ar trebui să suporte mai mult responsabilitatea finanțării unor pensii mai generoase pentru pensionarii cu venituri mici, în locul generațiilor mai tinere (15%–31%).

În general, pensionarii și persoanele active au răspuns în funcție de interesele lor: pensionarii se opuneau reducerii pensiilor, în timp ce persoanele aflate la vârsta muncii respingeau în mare parte creșterea vârstei de pensionare sau a taxelor pentru grupa lor de vârstă.