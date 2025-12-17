Germania a decis să pună câte 10 euro lunar în conturi de pensie pentru toţi copiii de peste 6 ani. Când vor putea fi folosiți banii

Publicat la 15:36 17 Dec 2025

În Germania, copii și adolescenții vor primi lunar bani de la stat, în perspectiva pensiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un proiect de lege pentru consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii a fost aprobat miercuri de guvernul din Germania.

Proiectul prevede o subvenție de stat garantată de 10 euro pe lună pentru copiii şi adolescenții cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, în ideea de a-i ajuta să dispună de un fond de economii la vârsta de pensie, transmite Agerpres.

După aprobarea în guvern, așa-numita "pensie anticipată", parte a unui pachet mai amplu de reformă pentru sistemul de pensii private, va ajunge în forul legislativ german.

"Planul nostru de pensie trebuie să fie conceput în mod echitabil între generații. Asta include pensia anticipată şi economiile private pentru pensie. Prin deciziile noastre, consolidăm încrederea că putem garanta un venit sigur, pe termen, lung la bătrânețe", a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Plățile lunare de 10 euro pentru copiii născuți în 2020 vor fi efectuate retroactiv de la 1 ianuarie 2026, a explicat Ministerul german de Finanțe.

Începând cu 2029, vor fi acoperite şi alte grupe de vârstă, neincluse inițial.

Cum arată reforma sistemului de pensii private în Germania

Reforma sistemului de pensii private include crearea unui cont de economii pentru pensie fără cerințe de garanție.

Guvernul a precizat că produsele de economisire garantate vor continua să fie disponibile pentru cei care doresc o siguranță sporită, cu un nivel al capitalului garantat până la 80% - 100% din contribuții.

Pentru copiii şi adolescenții care primesc alocația lunară de 10 euro, dar ai căror părinți nu deschid un cont de economii pentru pensie, va fi disponibilă o soluție de investiții colective.

În acest fel, drepturile nu vor depinde de decizia părinților, a precizat Guvernul.

În cazul unei deschideri ulterioare de depozit, fondurile acumulate până în acel moment în instrumentul de investiții colective vor putea fi transferate.

Părinții care contribuie la pensia copiilor primesc subvenție de la stat

Părinții care decid să contribuie și ei la viitoarea pensie a copiilor lor vor primi, pentru fiecare euro depus, o subvenție de la stat de 25 de eurocenți / copil, în limita unei contribuții de 1.200 de euro.

Valoarea maximă a subvenției va fi, astfel, de 300 euro.

Proiectul guvernamental mai prevede un bonus acordat tinerilor care intră pe piața muncii.

Astfel, oricine semnează un contract de economii pentru pensie înainte de vârsta de 25 de ani va primi o subvenție suplimentară unică de 200 de euro.

Potrivit guvernului german, sistemul actual de subvenționare, cu scutire de impozit pe contribuții în faza de acumulare și cu impozitarea ulterioară a beneficiilor în faza de plată, va rămâne în vigoare.

În viitor, calculul subvenției va fi structurat în mod proporțional cu contribuția efectuată.

Astfel, se estimează că pentru euro depus sub formă de contribuție, până la concurența sumei 1.200 de euro, statul va acorda contributorului 30 de cenți, valoarea subvenției urmând să crească la 35 de cenți / euro din 2029.

Pentru contribuțiile următoare până la 600 de euro, subvenția de la stat va fi 20 de cenți per euro.

Contribuția personală maximă subvenționată în acest mod este de 1.800 de euro pe an.

"Sprijinim familiile, astfel încât acestea să poată economisi privat pentru copiii lor, și consolidăm educația financiară, asigurându-ne că şi copiii şi adolescenții sunt implicați în planificarea pensionării", a declarat ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil.