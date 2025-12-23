Legea privind pensiile private a fost adoptată de Parlament. Bolnavii de cancer nu primesc banii integral. Rămâne tranșa de 30%

1 minut de citit Publicat la 12:31 23 Dec 2025 Modificat la 12:32 23 Dec 2025

Cum se vor plăti pensiile private. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Camera Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege privind pensiile private, după ce legea a fost declarată neconstituțională de CCR. Din legea a fost eliminată excepția ce permitea bolnavilor oncologici să retragă integral sumele din Pilonul 2. Camera Deputaților e cameră decizională, iar legea merge la promulgare.

După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou de Parlament, după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de cancer să poate retrage întreaga sumă.

Măsura a fost luată după ce Curtea Constituțională a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ în ceea ce privește neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private, arătând că motivul constă exclusiv în amendamentul care ar fi introdus o discriminare.

Judecătorii CCR au considerat că plata în tranșe a banilor din fondul de pensii private este constituțională, inclusiv prima retragere de maxim 30%. În schimb, spune Curtea, exceptarea bolnavilor de cancer de la această regulă este neconstituțională întrucât este discriminatorie față de pensionarii care suferă de alte afecțiuni.

Ce prevede legea de plată a pensiilor private

Legea va permite retragerea a 30% din suma acumulată și eșalonarea restului de bani pe 8 ani.

Totuși, dacă suma strânsă la pilonul 2 e sub 15.372 lei, atunci plata va fi unică sau eșalonată până la 12 luni, la alegerea beneficiarului.

Beneficiarii vor putea opta pentru eșalonarea pe o perioadă mai mare de 8 ani, în care în care doresc asta.

Conform proiectului, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, care vor fi administrate de societăţi specializate.

Proiectul de act normativ stabileşte reguli privind înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de un furnizor de pensii private, autorizat de ASF.

La Pilonul II contribuie peste 8,4 milioane de români. La finalul lunii august 2025, în fondurile private de pensii din România erau acumulate peste 179 miliarde de lei.

Legea vizează și plata pensiilor facultative Pilon III. Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025. Ele înregistrau în această lună 939.280 de participanţi.