Legea pensiilor private a trecut de Parlament. Cine va putea retrage toți banii odată. Deputat USR acuză: „Este o fraudă”

Cum se vor plăti pensiile private. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Camera Deputaților a votat, miercuri, legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii din fondurile de pensii private Legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan. Prevederile legii se aplică atât pilonului 2 cât și pilonului 3. În prezent, fără existența unei legi de plată a pensiilor private, românii își pot retrage integral banii. După ce legea va fi promulgată, acest lucru nu va mai fi posibil.

Marți, proiectul de lege a trecut de comisiile de buget și pentru muncă ale Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat.

Unul dintre articolele proiectului, inițiat de Guvern, prevede că bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică.

De asemenea, proiectul prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi inițial doar 30% din sumă și restul – eșalonat pe opt ani.

În comisii au fost făcute mai multe propuneri. Toate au fost respinse.

Proiectul a fost adoptat cu 178 de voturi pentru, 64 împotrivă 22 de abțineri și 31 de parlamentari nu au votat. Camera Deputaților a fost cameră decizională.

Proiectul a fost criticat, miercuri, de deputatul USR Claudiu Năsui. „Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare față de cei care care au ales voluntar să cotizeze din banii lor la fondurile de pensii din Pilonul 3”, a scris acesta pe Facebook.

„Au picat în parlament propunerile mele de a permite oamenilor accesul la banii din Pilonul 2 sau măcar Pilonul 3. Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare față de cei care care au ales voluntar să cotizeze din banii lor la fondurile de pensii din Pilonul 3. Li s-a promis prin contract că își pot lua banii la vârsta de pensionare, dar deodată statul vine și le schimbă brutal contractul fix când venea momentul să-și poată accesa banii. 70% din banii lor vor fi folosiți pentru a împrumuta statul român cu dobânzi mai mici decât inflația. Deci pierdere sigură. Pentru informarea corectă, au votat pentru propunerea mea UDMR și AUR. Atât”, a scris Năsui.

Ce prevede legea de plată a pensiilor private

Legea va permite retragerea a 30% din suma acumulată și eșalonarea restului de bani pe 8 ani. Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică.

Totuși, dacă suma strânsă la pilonul 2 e sub 15.372 lei, atunci plata va fi unică sau eșalonată până la 12 luni, la alegerea beneficiarului.

Beneficiarii vor putea opta pentru eșalonarea pe o perioadă mai mare de 8 ani, în care în care doresc asta.

Conform proiectului, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, care vor fi administrate de societăţi specializate.

Proiectul de act normativ stabileşte reguli privind înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de un furnizor de pensii private, autorizat de ASF.

La Pilonul II contribuie peste 8,4 milioane de români. La finalul lunii august 2025, în fondurile private de pensii din România erau acumulate peste 179 miliarde de lei.

Legea vizează și plata pensiilor facultative Pilon III. Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025. Ele înregistrau în această lună 939.280 de participanţi.