Grupul lui Ninel Peia şi AUR vor înfiinţa un Pol suveranist în Parlament

Camera Deputaților din Parlamentul României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Grupul lui Ninel Peia a anunţat, marţi, că va înfiinţa, împreună cu AUR, Polul suveranist din Parlament. Polul va fi "o formulă de cooperare legislativă menită să consolideze opoziţia politică şi să ofere o alternativă coerentă la actuala guvernare", scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, "decizia constituirii acestui Pol suveranist este fundamentată pe convergenţa unor poziţii politice esenţiale privind suveranitatea decizională, respectarea interesului naţional şi necesitatea unei opoziţii funcţionale, capabile să acţioneze coordonat în Parlament, nu doar declarativ".



Astfel, cele două grupuri parlamentare "vor acţiona unitar pe mai multe paliere: semnarea şi susţinerea comună a moţiunilor simple şi a moţiunilor de cenzură, iniţierea de proiecte legislative şi pachete de legi prin grupuri de lucru comune, coordonarea poziţiilor politice pe ordinea de zi a Parlamentului, inclusiv pe voturile esenţiale din plen şi din comisii".



"Un prim rezultat concret al acestei cooperări este demersul constituţional privind suspendarea preşedintelui. În acest moment, Polul suveranist a reuşit să strângă aproximativ 120 de semnături, iar procesul de colectare va continua până la începutul sesiunii parlamentare din februarie 2026, cu respectarea strictă a procedurilor şi termenelor prevăzute de Constituţie. Acest demers nu este unul simbolic şi nici unul grăbit. El reflectă o evaluare politică şi instituţională a modului în care au fost exercitate atribuţiile prezidenţiale şi a efectelor acestora asupra echilibrului puterilor în stat şi asupra interesului public", se arată în comunicatul citat.



În paralel, colaborarea va fi extinsă gradual şi în plan politic, dincolo de activitatea parlamentară. Obiectivul este construirea unei reţele de cooperare la nivel naţional şi judeţean, care să permită formularea unor poziţii comune, consistente şi articulate împotriva actualei coaliţii de guvernare şi a politicilor promovate de Guvernul Bolojan, arată comunicatul.



