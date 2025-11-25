CCR discută astăzi sesizările ÎCCJ și AUR pe legea privind plata pensiilor private

2 minute de citit Publicat la 08:41 25 Noi 2025 Modificat la 08:41 25 Noi 2025

Proiectul de lege contestat la CCR de ICCJ și AUR a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament. Foto: Agerpres

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private, transmite Agerpres. Actul normativ a trecut în luna octombrie de Parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 vor primi inițial doar 30% din sumă și restul – eșalonat pe opt ani. În prezent, românii își pot retrage integral banii când intră la pensie.

Imediat după adoptarea legii de către Parlament, judecătorii ICCJ au decis să sesizeze CCR în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private din piloanele II şi III.

Potrivit magistraţilor, cetăţenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie şi este în interesul societăţii ca legea să fie examinată de Curtea Constituţională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecţii, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.



Magistraţii susţin că din examinarea prevederilor acestei legi se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

„În lipsa unui scop clar definit, al unei compensații adecvate pentru aceste limitări, ingerința devine o privare a dreptului de proprietate nejustificat, echivalând cu expropriere indirectă”, se arată în argumentația instanței supreme.

Legea, contestată la CCR și de AUR

De asemenea, și AUR a sesizat instanţa constituţională în legătură cu actul normativ, susţinând că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.



„În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane de 0,21% - 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi.

Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, susţinea AUR într-un comunicat de presă.

Ce prevede legea

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul va fi eşalonat pe opt ani.

Prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.



Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.



