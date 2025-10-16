Curtea Supremă atacă la CCR Legea pensiilor private, la câteva ore după ce a AUR a anunțat că va face la fel: "E o expropriere mascată"

2 minute de citit Publicat la 16:37 16 Oct 2025 Modificat la 16:37 16 Oct 2025

Curtea Supremă spune că a identificat elemente de neconstituționalitate în Legea pensiilor private. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție supreme au decis, joi, să atace la Curtea Constituțională proiectul de lege privind plata pensiilor private, notează Agerpres.

Mai devreme în cursul zilei, AUR a anunțat, la rândul său, că va ataca legea în cauză la instanța constituțională.

Proiectul a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților. Principala reglementare spune că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă.

Restul se va plăti eșalonat pe opt ani însă, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale lunare.

Legea și-a atras numeroase critici în spațiul public. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, afirmă că, prin noile prevederi, Guvernul bagă mâna în banii de pensii depuși de contribuabili.

Cum justifică instanța supremă sesizarea CCR pe Legea pensiilor private

Judecătorii de la instanța supremă spun că au identificat în textul noii legi mai multe aspecte de neconstituționalitate.

Ei arată că, din examinarea prevederilor, se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalității şi proporționalității în reglementarea infracțiunilor şi contravențiilor.

Purtătorul de cuvânt al Instanței supreme, Victor Alistar, a enumerat aspectele de neconstituționalitate care au fost reținute în dezbaterile judecătorilor de la ÎCCJ.

Astfel, primul aspect de neconstituționalitate se referă la încălcarea dreptului de proprietate prevăzut de articolul 44 din Constituție şi al principiului proporționalității prevăzute de articolul 53 din Constituție.

ÎCCJ: Limitarea dreptului de dispoziție asupra propriului cont echivalează cu o expropriere mascată

"Sumele acumulate în fondurile individuale din Pilonul 2 reprezintă proprietate privată a participanților, recunoscută expres de Legea 411/2004.

Prin modificările aduse prin articolul 55 şi 60, legiuitorul a introdus limitări semnificative ale dreptului de dispoziție a participantului asupra propriului său cont, ceea ce reprezintă o restrângere a drepturilor sale şi poate echivala cu o expropriere mascată.

În lipsa unui scop clar definit, al unei compensații adecvate pentru aceste limitări, ingerința devine o privare a dreptului de proprietate nejustificat, echivalând cu expropriere indirectă", se arată în argumentația instanței supreme.

Un alt considerent avut în vedere de magistrații Curții Supreme este cel referitor la încălcarea principiului legalității, al securității raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituție.

De asemenea, legea nu prevede în mod clar situațiile juridice înainte de intrare în vigoare şi cele după intrarea în vigoare, pentru a crea un cadru clar şi coerent pentru subiecții legii, adică pentru proprietarii sumelor acumulate în aceste fonduri, titulari ai dreptului la pensie privată.

ÎCCJ: Textul adoptat de Parlament subminează cetățenilor în sistemul de pensii private

Instanța supremă mai spune că legea trebuie să conțină şi dispoziții tranzitorii, lucru care nu este prevăzut în textul adoptat de Parlament

"Participanții la fondurile de pensii şi-au constituit economiile şi şi-au planificat viitorul financiar în baza cadrului legal stabilit de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006 şi de Legea nr. 1/2020, care garanta proprietatea individuală şi caracterul privat al activelor personale.

Modificarea intempestivă a acestor garanții, fără o perioadă de tranziție rezonabilă şi fără consultarea publică efectivă, subminează încrederea legitimă a cetățenilor în stabilitatea juridică a sistemului de pensii private.

Or, legea adoptată, prin caracterul imprevizibil al soluțiilor normative şi retroactiv în efecte, contravine principiului securității juridice şi afectează încrederea legitimă a cetățenilor în ordinea juridică", este concluzia instantei supreme.