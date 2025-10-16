AUR atacă la CCR legea pensiilor private: „Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”

Partidul acuză Guvernul că setează un precedent periculos.Foto: George Simion, președintele AUR. Sursa: Inquam Photos/George Călin

Partidul AUR a anunțat, joi, că va ataca la Curtea Constituțională legea pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament. Formațiunea a transmis că, prin această lege, Guvernul Bolojan „fură pensiile românilor din pilonul II și III”. AUR susține că adevărații beneficiari ai actului normativ sunt administratorii fondurilor de pensii private și statul român, care ar fi găsit „un colac de salvare” pentru sistemul public de pensii.

AUR a precizat, într-un comunicat de presă, că legea este doar o „încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români”.

„În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevărații beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câștigând cât mai mulți bani dacă aceștia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câștigător este statul român care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriașe”, a transmis formațiunea în comunicatul citat.

Partidul acuză Guvernul că setează un precedent periculos.

„Ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât și o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani și o pedepsire a celor care au muncit cinstit și au pus bani deoparte.

În loc să ofere siguranță, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani și generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ți primi drepturile pentru care ai contribuit o viață. Practic, Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi.

Nu acceptăm sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerității cât timp marile averi scapă neatinse, iar privilegiații statului își încasează liniștiți veniturile grase”, a mai precizat AUR.

Ce prevede legea pensiilor private

Parlamentul a adoptat miercuri legea inițiată de Guvernul Bolojan cu cu 178 de voturi pentru, 64 împotrivă 22 de abțineri și 31 de parlamentari nu au votat.

Legea a fost criticată și de deputatul USR Claudiu Năsui, după ce toate amendamentele depuse în Parlament au fost respinse la vot. „70% din banii lor vor fi folosiți pentru a împrumuta statul român cu dobânzi mai mici decât inflația. Deci pierdere sigură”, a spus el.

Potrivit legii adoptate de Parlament, beneficiarii vor putea retrage, la cerere, 30% din suma acumulată și restul banilor vor fi eșalonați pe o perioadă de opt ani. Bolnavii cu afecțiuni oncologice vor putea primit toți banii din Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică.

Totuși, dacă suma strânsă la Pilonul 2 e sub 15.372 lei, atunci plata va fi unică sau eșalonată până la 12 luni, la alegerea beneficiarului.

Conform proiectului, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, care vor fi administrate de societăţi specializate.

Peste 8,4 milioane de români contribuite la Pilonul 2 de pensii. Conform celor mai recente date, din august 2025, în fondurile private de pensii erau strânse peste 179 miliarde de lei.

Legea vizează și plata pensiilor facultative din Pilonul 3. Contribuabilii la aceste fonduri de pensii facultative sunt mult mai puțin, 939.280 de participanţi. În total, la Pilonul 3 s-au strâns active de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025.