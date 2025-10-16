Tudorel Toader, după ce AUR a atacat la CCR legea pensiilor private: „Efectiv Guvernul ia din fondul contribuabililor”

Partidul AUR a anunțat, joi, că va ataca la Curtea Constituțională legea pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament. Foto: Agerpres

Fostul judecător la Curtea Constituțională, Tudorel Toader, a explicat joi, la Antena 3 CNN, că atacarea legii pensiilor private la CCR este „firească”. Profesorul universitar a precizat că pensia este un drept câștigat și că, anterior, statul român a garantat cetățenilor posibilitatea de a-și retrage banii din fondurile de pensii private, iar acum condiționează acest drept.

Tudorel Toader a spus că există similitudini între legea privind pensiile magistraților și cea a pensiilor private.

„Pensia este un drept. Pensia este un drept câștigat pentru contribuțiile trecute, spre deosebire de salariu care este pe viitor pentru atribuțiile ce se vor desfășura.

Și aici apare similitudinea. Dacă la Curte este problema pensiilor magistraților care sunt de la bugetul de stat, parte pe contributivitate, parte cu susținerea statului, aici la pensiile acestea private efectiv Guvernul ia din fondul contribuabililor, fiecare a pus acolo, i s-a garantat că poate să retragă, acum condiționează”, a spus Tudorel Toader.

Fostul judecător la CCR a precizat că i se pare „firească” sesizarea Curții, spunând că are legătură cu sesizarea privind pensiile speciale ale magistraților, unde este așteptată o decizie a CCR la data de 21 octombrie.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au fost convocați pentru joi într-o ședință în care urmează să se discute dacă instanța supremă va ataca sau nu la Curtea Constituțională legea pensiilor private. Întrebat dacă ÎCCJ ar mai fi luat în calcul o astfel de sesizare dacă Guvernul Bolojan nu ar fi propus reforma pensiilor speciale ale magistraților, Tudorel Toader a răspuns: „Cred că da, pentru că până la urmă ÎCCJ asigură înfăptuirea justiției, iar justiția e pentru cetățeni, pentru români în general”.

Partidul AUR a anunțat, joi, că va ataca la Curtea Constituțională legea pensiilor private, adoptată miercuri de Parlament. Formațiunea a transmis că, prin această lege, Guvernul Bolojan „fură pensiile românilor din pilonul II și III”.

Judecătorii ÎCCJ vor stabili într-o ședință care va avea loc tot joi la ora 14:00 dacă instanța supremă va sesiza, de asemenea, CCR în legătură cu această lege.

Potrivit legii adoptate de Parlament, beneficiarii vor putea retrage, la cerere, 30% din suma acumulată și restul banilor vor fi eșalonați pe o perioadă de opt ani. Bolnavii cu afecțiuni oncologice vor putea primit toți banii din Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică.