Ce se întâmplă dacă reforma pensiilor speciale este respinsă. Consilier BNR: Ar fi un eșec îngrozitor al societății, nu al premierului

El a spus că, în ultimii ani, politicienii nu protejat pensiile speciale, ci "le-au umflat". Sursa foto: Agerpres

Consilierul BNR, Eugen Rădulescu, a spus că dacă Curtea Constituţională a României respinge reforma pensiilor magistraţilor, această decizire "ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului". El a subliniat, în exclusivitate la emisiunea Zona Zero de la Antena 3 CNN, că "premierul a făcut tot ceea ce era omeneşte posibil".

El a spus că, în ultimii ani, politicienii nu protejat pensiile speciale, ci "le-au umflat".

"Nu le-au protejat. Le-au umflat. Nu se poate ca un singur om să ia o pensie cât 20 de alți oameni, pentru că până la sfârșitul vieții, bine, având în vedere că iese la pensie la 47 de ani, poate să mai trăiască încă 35 de ani cu pensia aia, în timp ce muritorii de rând au 10-15 ani de trăit cu pensia pe care o au", spune el.

Dacă reforma pensiilor speciale va fi respinsă de CCR, decizia ar reprezenta "un eşec groaznic al societăţii".

"Ar fi un eșec groaznic al societății românești, pentru că premierul s-a bucurat să vină. Ar fi un eșec îngrozitor al societății, nu al premierului. Premierul a făcut tot ceea ce era omenește posibil. Nu, n-aș arunca vina pe el pentru asta în niciun caz", a spus Eugen Rădulescu.

Întrebat dacă Guvernul nu ar mai avea legitimitate în cazul în care reforma este respinsă, cum a anunţat Ilie Bolojan, Rădulescu a spus că Bolojan "nu are toată îndreptățirea să gândească în felul acesta".

"Nu cred că el are toată îndreptățirea să gândească în felul acesta. Adică e un test oarecum și politic. Este un test exclusiv politic. Părerea mea este ca e neconstitional sa ieși la pensie la 47 de ani, scrie ca suntem egali în fata legii. Cum suntetm egali dacă unii ies la pensii la 47 de ani și noi la 65 de ani", a adăugat consilierul BNR.