Cum a rămas Robert Fico fără avion după ce a aterizat la Bruxelles. Premierul pro-rus din Slovacia a răbufnit la adresa liderilor UE

1 minut de citit Publicat la 13:09 18 Dec 2025 Modificat la 13:24 18 Dec 2025

Robert Fico s-a folosit de incidentul cu avionul de la Bruxelles pentru a-i ataca pe liderii UE. Foto: Getty Images

Avionul cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE - Balcanii de Vest a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles și este inutilizabil, relatează Agerpres, care citează agenția slovacă TASR.

Avionul aparține Departamentului de Aviație al Ministerului slovac de Interne.

Premierul însuși a anunțat că un vehicul cu scară mobilă i-a "zdrobit" aeronava, aceasta nemaifiind utilizabilă pentru zbor.

El s-a folosit de oportunitate pentru a-i acuza pe liderii europeni de aplicarea unor "duble standarde", invocând drept pretext Serbia.

"Summitul solicitant de la Bruxelles nu a început bine. O mașină cu scară mobilă a zdrobit avionul nostru la aeroport, așa că nu se mai poate zbura cu el și trebuie să-l lăsăm aici", a precizat Fico, care n-a postat o poză cu aeronava avariată, ci una alături de președintele sârb Aleksandar Vucic.

DAMAGED AIRCRAFT AND A CONTROVERSIAL SUMMIT ON EU ENLARGEMENT, WHICH THE SERBIAN PRESIDENT A. VUČIĆ RIGHTLY DID NOT ATTEND IN PROTEST. THIS IS HOW WE STARTED TODAY IN BRUSSELS…



The demanding summit in Brussels did not get off to a good start. At the airport, a vehicle with… pic.twitter.com/0rcrLUK0t9 — Robert Fico ?? (@RobertFicoSVK) December 17, 2025

"Într-o stare de spirit marcată de un scepticism similar s-a desfășurat întâlnirea de miercuri seară cu țările din Balcanii de Vest care doresc să adere la UE.

Mi-am exprimat în mod special sprijinul pentru președintele sârb Aleksandar Vucic, care nu a participat în mod deliberat la acest summit pentru a protesta împotriva tratamentului nedrept aplicat țării sale de către instituțiile UE.

Dublele standarde sunt o caracteristică tipică a politicii europene. Pe de o parte, marii jucători împing Ucraina în UE, chiar dacă este absolut nepregătită.

Pe de altă parte, Serbia este împiedicată să adere la Uniune pentru că este prea mândră, încrezătoare în sine și suverană", a continuat Fico în mesajul postat pe X.

Fico participă la Summitul Consiliului European

După summitul de miercuri al liderilor UE cu cei din Balcanii de Vest, Fico urma să participe, joi, la summitul Consiliului European.

Președinții şi premierii statelor Uniunii Europene discută aici despre finanțarea Ucrainei, securitatea europeană, extinderea blocului comunitar şi bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034.

Dialogurile vor aborda, de asemenea, situația din Orientul Mijlociu precum şi subiectele migrației și competitivității.

Premierul Fico ar urma să revină în Slovacia cel târziu vineri, nefiind momentan clar cum anume.