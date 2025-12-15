Folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina devine „din ce în ce mai dificilă”, avertizează Kaja Kallas

"Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară", a spus Kaja Kallas. Foto: Getty Images

Planul UE de a utiliza activele suverane rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei devine “din ce în ce mai dificil”, a spus Kaja Kallas, potrivit Euractiv.

„Cea mai credibilă opțiune este împrumutul pentru reparații, iar la asta lucrăm”, a declarat Kaja Kallas înainte de o reuniune a miniștrilor de externe ai UE de luni, la Bruxelles. „Nu am ajuns încă acolo și este din ce în ce mai dificil”.

Kallas a adăugat că oficialii UE „mai au câteva zile” înainte de summitul crucial al liderilor de joi, unde speră să convingă Belgia să susțină împrumutul în ciuda lunilor de rezistență fermă.

Euroclear, un depozitar de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles, deține marea majoritate a celor 210 miliarde de euro în active imobilizate care ar urma să fie utilizate pentru a finanța împrumutul, ceea ce face din Belgia un jucător cheie în negocieri.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a cerut în repetate rânduri UE să emită datorii comune susținute de bugetul pe termen lung al blocului comunitar pentru a sprijini Kievul, în loc să continue cu împrumutul, pe care l-a denunțat ca fiind „fundamental greșit”.

De Wever a susținut, de asemenea, că planul prezintă riscuri juridice și financiare severe.

A crescut opoziția privind folosirea activelor rusești

Vineri, Italia, Bulgaria și Malta au emis o declarație comună cu Belgia, îndemnând UE să ia în considerare „opțiuni alternative” la împrumut, inclusiv emiterea de datorii comune. Apelurile lor au fost reiterate în weekend de Cehia.

Liderul pro-Moscova al Ungariei, Viktor Orbán, se opune, de asemenea, vehement schemei de împrumut, în timp ce liderul slovac, la fel de prietenos cu Kremlinul, Robert Fico, a declarat că nu va susține nicio utilizare a activelor rusești pentru finanțarea cheltuielilor militare ale Kievului.

Kallas, însă, a remarcat că alte modalități de finanțare a Kievului „nu sunt chiar eficiente”, Orbán respingând, de asemenea, orice eforturi de a emite datorii comune pentru a acoperi deficitul bugetar al Ucrainei. Ucraina va rămâne fără bani în aprilie anul viitor și se confruntă cu un deficit total de finanțare bugetară și militară de 135 de miliarde de euro în 2026 și 2027, potrivit Comisiei.

Belgia solicită garanții „independente” și „autonome” din partea țărilor UE în schimbul sprijinului său.

Din punct de vedere legal, opțiunea datoriei comune necesită unanimitate în rândul tuturor celor 27 de state membre ale UE, în timp ce împrumutul pentru reparații necesită doar sprijinul unei „majorități calificate” de țări sau al 15 națiuni reprezentând cel puțin 65% din populația blocului comunitar.

Pe de altă parte, guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunţat vineri preşedinţia daneză a Consiliului UE.

Opțiunea Belgiei este decisivă

Deși a remarcat fezabilitatea sa tehnică, Kallas a sugerat că nu ar fi posibil din punct de vedere politic să se continue cu împrumutul dacă Belgia nu este de acord.

„Fără Belgia, cred că nu ar fi foarte ușor, deoarece dețin majoritatea activelor și cred că este important ca ei să fie de acord cu tot ceea ce facem”, a spus ea.

Remarcile sale au fost împărtășite luni de alți miniștri de externe ai UE, inclusiv de Helen McEntee, din Irlanda.

„Cred că este foarte important să lucrăm împreună și cred că este important să rezolvăm orice preocupări pe care le-ar avea colegii”, a declarat McEntee.

Între timp, alți miniștri au sugerat că vor refuza chiar să ia în considerare alternative la schema de împrumut. „Împrumutul pentru reparații nu este cea mai importantă și cea mai bună opțiune, ci singura opțiune pentru a mobiliza fonduri pentru nevoile Ucrainei”, a declarat ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys.

Ambasadorii UE se vor întâlni, de asemenea, luni la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de externe, unde vor discuta amendamentele Comisiei Europene la propunerea de împrumut care urmăresc să abordeze numeroasele preocupări ale Belgiei, potrivit mai multor diplomați ai UE.