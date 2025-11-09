Robert Fico, premierul Slovaciei, anunță că se va opune planului de a folosi activele înghețate ale Rusiei pentru Ucraina

1 minut de citit Publicat la 19:41 09 Noi 2025 Modificat la 19:41 09 Noi 2025

Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei. Sursa foto: Hepta

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat că se va opune folosirii activelor rusești înghețate pentru a finanța cheltuielile de apărare ucrainene, într-o declarație pentru televiziunea publică de la Bratislava, de sâmbătă, conform Politico.

„Slovacia nu va participa la nicio schemă juridică sau financiară pentru a prelua active înghețate, dacă acele fonduri vor fi folosite pe cheltuielili militare în Ucraina”, a declarat Fico în interviul pentru STVR.

Uniunea Europeană încearcă să obțină acordul statelor membre pentru a folosi veniturile provenite din activele înghețate ale Rusiei la obținerea unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără să confiște direct activele.

Planul europenilor este crucial în contextul în care FMI se teme că finanțele publice ale Ucrainei sunt în colaps. Chiar și ajutorul obținut de la FMI depinde de sprijinul Uniunii Europene.

Comisia Europeană încearcă să obțină sprijinul tuturor statelor membre, iar opoziția cea mai intensă a venit, până acum, din partea Belgiei, țara în care se află o parte importantă activelor imobilizate.

O întâlnire informală între liderii belgieni și europeni, vineri, nu a dus la niciun acord, a relatat Euronews.

Fico este cunoscut pentru strategiile de acest tip – își anunță opoziția față de diverse chestiuni, semnalând că sprijinul său poate fi „cumpărat” cu concesii pe alte teme. Aproape de fiecare dată când liderii europeni au dezbătut pachete de sancțiuni anti-Rusia, Fico s-a opus până la momentul în care i s-a oferit, la schimb, o altă concesie.

Următoarea discuție pe tema activelor Rusiei urmează să aibă loc în luna decembrie.