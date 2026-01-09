Visând la nemurire, Vladimir Putin și-a numit fiica, medic, la conducerea institutului care caută soluția pentru o viață mai lungă

Maria Vorontsova, una din fiicele lui Vladimir Putin, a fost numită directoare a Institutului de Cercetare Medicală și Educație care studiază longevitatea FOTO: Profimedia Images

Maria Vorontsova, una din fiicele lui Vladimir Putin, a fost numită directoare a Institutului de Cercetare Medicală și Educație (IRM) de la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova, care are în subordine un centru de Medicină Regenerativă, domeniu de care liderul de la Kremlin este foarte interesat. Cel mai recent, el a fost surprins în timp ce vorbea cu președintele Chinei, Xi Jinping, despre transplanturi de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, la parada militară din Beijing din septembrie 2025.

Informația potrivit căreia Vorontsova va conduce această structură a fost publicată pe 9 ianuarie de site-ul Facultății de Medicină Fundamentală (FFM) de la Universitatea de Stat din Moscova.

Vorontsova a fost anterior directoare adjunctă a institutului.

Ea este prezentată în presa rusă în principal ca endocrinolog pediatru, dar, potrivit unor surse, a fost consiliera lui Putin pe teme de inginerie genetică.

Ce se știe despre structura condusă acum de fiica lui Putin

Institutul de Cercetare și Educație Medicală al Universității de Stat din Moscova a fost înființat în noiembrie 2023. Acesta cuprinde Facultatea de Medicină Fundamentală, Clinica Universitară cu o unitate de spitalizare cu 300 de paturi și Centrul de Medicină Regenerativă cu o unitate de cercetare și producție. Site-ul institutului menționează că personalul său include 20 de academicieni și membri corespondenți ai Academiei Ruse de Științe și aproximativ 250 de medici și cercetători.

Institutul are 19 departamente, 13 divizii de cercetare și opt laboratoare de cercetare. Facultatea are aproximativ 750 de studenți la licență, peste 200 de rezidenți și studenți la masterat.

Maria Vorontsova și cariera ei medicală

Maria Vorontsova s-a născut în 1985 și și-a petrecut copilăria la Dresda. În 1991, familia Putin s-a întors la Leningrad, dar mai târziu tatăl ei a trimis-o pe ea și pe fiica ei cea mică, Katerina, înapoi în Germania.

În 2011, Vorontsova a absolvit Facultatea de Medicină Fundamentală a Universității de Stat din Moscova cu o licență în Endocrinologie și și-a susținut teza de doctorat în 2017. A lucrat la Centrul Național de Cercetare Medicală (NMIC) de Endocrinologie, fiind cercetătorul principal al acestuia. Din 2022 până în 2024, a ocupat funcția de decan adjunct al Facultății de Medicină Fundamentală a Universității de Stat din Moscova, apoi a devenit director adjunct pentru cercetare la Institutul Științific al Universității de Stat din Moscova.

În 2019, Bloomberg a relatat că Maria Vorontsova ar putea fi consiliera lui Vladimir Putin pe probleme de inginerie genetică. Potrivit agenției, printre altele, ea studia metoda de editare genetică cunoscută sub numele de CRISPR. Aceasta implică eliminarea genelor defecte în timpul inseminării artificiale, permițând nașterea de copii modificați genetic fără boli ereditare congenitale. CRISPR a fost criticat de mulți oameni de știință, care compară chestiunea etică a utilizării sale cu dezvoltarea unei bombe atomice.

Oficial, presa rusă o prezintă pe Maria Vorontsova drept endocrinolog pediatru sau angajată a Universității de Stat din Moscova. Cu toate acestea, conform unei anchete publicate în ianuarie 2024, ea și-a primit majoritatea banilor prin intermediul companiei Nomeko, care se ocupă de „implementarea tehnologiilor avansate” în medicină și „crearea unui sistem modern de instruire a medicilor”. Deși compania avea doar cinci angajați, potrivit echipei lui Navalnîi, Vorontsova ar fi putut câștiga aproximativ 1 miliard de ruble (12 milioane de dolari) în anii în care a deținut Nomeko.

Vorontsova ar deține un penthouse de 230 de metri pătrați în complexul rezidențial Barkli Gallery din centrul Moscovei. Acesta este evaluat la aproximativ 800 de milioane de ruble (10 milioane de dolari). Proprietatea este înregistrată pe numele actualului soț al Vorontsovei, Evgeny Nagorny.

Fostul soț al Voronțovei, Jorrit Faassen, este un om de afaceri olandez care a deținut anterior funcții de conducere la Gazprom și Stroytransgaz.

Vladimir Putin este preocupat de longevitate

În timp luna septembrie 2025, în timp ce Vladimir Putin mergea alături de Xi Jinping la parada militară de la Beijing, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri discutând despre transplanturi de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

Momentul s-a produs în timp ce Putin şi Xi, ambii în vârstă de 72 de ani, se deplasau alături de mult mai tânărul dictator nord-coreean, Kim Jong Un, în fruntea unei delegaţii de peste 20 de lideri străini pentru a urmări parada marcarea celei de-a 80-a aniversări a sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Momentul a fost transmis în direct de postul de televiziune de stat CCTV către alte organizații media, între care postul de televiziune de stat chinez CGTN şi agenţiile de presă AP şi Reuters. Administraţia de radio şi televiziune din China a transmis că evenimentul difuzat de CCTV a fost vizionat de 1,9 miliarde de ori online şi de peste 400 de milioane la televizor.

În timp ce Putin şi Xi se îndreptau spre tribuna din Piaţa Tiananmen, unde au urmărit parada alături de Kim, traducătorul lui Putin a putut fi auzit spunând în chineză: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare”.

Traducătorul a adăugat, după un pasaj neinteligibil: „Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăieşti mai mult, cu atât devii mai tânăr şi (poţi) chiar să obţii nemurirea”.

În replică, Xi, care era în afara cadrului camerei de luat vederi, poate fi auzit răspunzând în chineză: „Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.