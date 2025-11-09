Și dacă Xi Jinping va trăi 150 de ani? China dezvoltă o pastilă minune. „Acesta este Sfântul Graal”

4 minute de citit Publicat la 16:30 09 Noi 2025 Modificat la 16:35 09 Noi 2025

Vladimir Putin și Xi Jinping au discutat la Beijing despre posibilitățile de prelungire a vieții. Foto: Profimedia Images

Când un microfon al televiziunii de stat din China i-a surprins pe Xi Jinping și Vladimir Putin glumind despre posibilitatea de a trăi 150 de ani – sau poate chiar pentru totdeauna – mulți au zâmbit stingher, fără să știe dacă să râdă sau să se îngrijoreze. Dar în laboratorul Lonvi Biosciences din Shenzhen, gluma a fost luată în serios.

„Să trăim până la 150 de ani este realist”, spune fără ezitare Lyu Qinghua, directorul tehnologic al companiei. Lonvi produce suplimente anti-îmbătrânire pe bază de compuși extrași din sâmburi de struguri. „În câțiva ani, aceasta va fi realitatea”, a explicat acesta, pentru The New York Times.

Deși e sceptic că medicina modernă va „învinge moartea” – cum sugera Putin, vorbind despre transplanturi de organe – Lyu crede că știința longevității avansează într-un ritm amețitor. „Peste 5 sau 10 ani, nimeni nu va mai face cancer”, spune el.

De la elixirul împăratului la pastila secolului XXI

Obsesia pentru nemurire nu e nouă în China. Primul împărat, Qin Shi Huang, cel care a unificat țara și a lăsat în urmă armata de războinici de teracotă, a ordonat o vânătoare națională după poțiuni care să-i prelungească viața. A murit la 49 de ani – cel mai probabil otrăvit cu mercur dintr-un tratament „anti-aging”.

De atunci, ideea „vieții fără de moarte” a rămas o fantasmă culturală. Dar, spre deosebire de alchimiștii antici, biotehnologii chinezi de azi au acces la microscoape, secvențiere genetică și miliarde de yuani investiți de stat. Longevitatea a devenit o prioritate națională – un nou front al competiției cu Occidentul, alături de inteligența artificială și explorarea spațială.

„China a evoluat incredibil de repede. În urmă cu câțiva ani nu exista nimic aici, acum se apropie de nivelul laboratoarelor din Vest”, spune Vadim Gladyshev, profesor la Harvard Medical School, considerat un pionier al cercetării longevității.

79 de ani azi, 150 mâine

Conform datelor People’s Daily, speranța de viață a chinezilor a ajuns la 79 de ani – cu cinci peste media globală, dar tot sub Japonia, care se apropie de 85.

150 de ani, cât visau Xi și Putin? Deocamdată pare un basm. Dar nu unul imposibil, în ochii cercetătorilor și antreprenorilor care mizează pe el.

În 2019, un video care circula pe rețelele chineze spunea că un spital militar de elită din Beijing, cunoscut drept „Spitalul 301”, lucra la „Proiectul 981 pentru sănătatea liderilor”, menit să prelungească viața demnitarilor Partidului Comunist până la 150 de ani. Filmarea a fost ștearsă rapid de cenzură, dar legenda a rămas.

„Durata medie de viață a liderilor chinezi este deja mai mare decât a celor din țările dezvoltate”, se lăuda clipul. Nu întâmplător: Mao Zedong a trăit 82 de ani, iar Deng Xiaoping, 92.

O nouă industrie a tinereții fără bătrânețe

Fascinația pentru viața lungă a explodat odată cu prosperitatea economică. Chinezii nu se mai mulțumesc doar să trăiască bine, ci și mult.

Companii precum Time Pie, din Shanghai, organizează conferințe internaționale, publică reviste cu titluri optimiste – Aging Slow, Living Well – și promovează suplimente care promit să încetinească ceasul biologic.

„Acum câțiva ani, doar miliardarii americani vorbeau despre longevitate. Acum, mulți chinezi au banii și interesul să-și prelungească viața”, spune fondatorul Time Pie, Gan Yu.

La conferințele din domeniu, poți găsi orice: creme „anti-aging”, fructe goji, capsule criogenice la -130°C, camere hiperbarice și, pentru curajoși, „cutii magice” anti-îmbătrânire. Totul sub promisiunea unei tinereți prelungite.

Dar printre expozanți de senzație apar și oameni de știință respectați, ca Steve Horvath, cercetător german-american celebru pentru dezvoltarea primului „ceas al îmbătrânirii” – o metodă de măsurare a vârstei biologice.

„În trecut, domeniul longevității era plin de pseudoștiință. Acum lucrurile se schimbă. Nimeni serios nu mai vorbește despre nemurire la conferințe. E o absurditate”, spune Horvath.

Sâmburii de strugure și promisiunea unei vieți lungi

În Shenzhen, compania Lonvi își bazează cercetarea pe un compus extras din sâmburii de struguri: procyanidin C1 (PCC1). Descoperit de oameni de știință din Shanghai, acest compus a prelungit viața șoarecilor de laborator cu aproape 10% în total – și cu 64% după începerea tratamentului.

Rezultatele, publicate în 2021 în Nature Metabolism, au fost uluitoare. Mai târziu, revista a semnalat „erori de date”, fără să retragă articolul. Alte studii, inclusiv din Japonia, au confirmat parțial descoperirea.

Ideea de bază: PCC1 distruge celulele senescente – așa-numitele „celule zombie” care nu mor, dar nici nu mai funcționează normal, afectând țesuturile din jur. Lonvi susține că a reușit să izoleze moleculele active și să creeze capsule cu o concentrație ridicată.

„Nu e doar o altă pastilă. Este Sfântul Graal al longevității”, spune Zico Yip, directorul executiv al Lonvi.

El promite că, împreună cu un stil de viață sănătos, suplimentul ar putea duce oamenii dincolo de 100 de ani, poate chiar până la 120.

Știință sau marketing?

David Furman, cercetător la Buck Institute for Research on Aging (California), consideră că pastilele chinezești „par promițătoare”, dar avertizează: e nevoie de teste clinice serioase, pe mii de oameni, pentru a confirma eficiența acestora.

„China ia tot mai în serios biologia îmbătrânirii, la nivel de stat și instituții”, spune și medicul american David Barzilai. „Dar intenția științifică nu garantează și rigoare. Provocarea e nu doar să faci mai mult, ci să faci mai bine”.

Lonvi nu se oprește la oameni. Zico Yip glumește că și animalele de companie ar putea beneficia de tratamentele lor. „Oamenii bogați sunt ca împăratul Qin Shi Huang – caută nemurirea. Sau măcar câteva decenii în plus”.