Misterul planetei rătăcitoare. Expulzată din sistemul său solar, acum se plimbă singură prin univers

Telescoapele terestre și telescopul spațial Gaia au observat o creștere abia perceptibilă a luminozității unei stele foarte îndepărtate. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Astronomii de la Universitatea din Beijing, conduși de Subo Dong, au descoperit o planetă necunoscută datorită efectului slab pe care gravitația sa îl exercita asupra luminii stelelor.

Pe 3 mai 2024, telescoapele terestre și telescopul spațial Gaia au observat o creștere abia perceptibilă a luminozității unei stele foarte îndepărtate. Cercetătorii au atribuit acest fenomen atracției gravitaționale pe care planeta rătăcitoare o exercita asupra luminii stelelor îndepărtate. Întrucât efectul a fost măsurat de telescoape îndepărtate, atât pe Pământ, cât și în spațiu, la un milion și jumătate de kilometri distanță, triangularea observațiilor le-a permis să estimeze masa și poziția planetei solitare, relatează La Repubblica.

Prima descriere a unuia dintre cele mai evazive obiecte din cosmos a apărut și a fost publicată în revista Science. Planeta rătăcitoare este puțin mai mică decât Saturn și se află la 10.000 de ani-lumină distanță, în direcția protuberanței care marchează centrul Căii Lactee. Locația sa este cunoscută doar de ea. Deși în trecut au fost identificate și alte planete girocosmos (prima în 2000), cea din Science este singura descrisă cu aceste detalii, deși puține.

Mult mai importantă, însă, decât informațiile cunoscute este curiozitatea pe care o stârnește planeta rătăcitoare. Oamenii de știință cred că s-a format în cadrul unui sistem solar (dimensiunea sa este similară cu cea a planetelor noastre vecine) și apoi, dintr-un anumit motiv, a fost expulzată, trimisă în exil pentru a rătăci prin univers ca o navă fantomă.

Motivele acestei epluzări ar putea fi variate și toate sunt destinate să rămână vagi. Poate că planeta rătăcitoare era prea aproape de o alta și a pierdut forța gravitațională care i-a curbat orbita. Sau poate că sistemul său solar era format din două stele: o configurație natural instabilă, care ar fi putut altera echilibrul orbitelor planetare și ar fi putut alunga unul sau doi oaspeți ai sistemului solar. Viteza relativ mare a planetei rătăcitoare i-ar determina pe astronomi să încline spre ultima ipoteză.

Toate planetele orbitează în jurul unei singure stele. Sau cel puțin așa se credea până când au fost descoperite unele planete rare rătăcesc singure prin galaxii, fără alte planete și fără un sistem solar pe care să îl numească acasă. Lipsite atât de lumină proprie, cât și de lumină reflectată și lansate pe traiectorii aleatorii, planetele rătăcitoare sunt dificil de detectat pentru astronomi.