Spectacol astronomic rar pe cer: Venus se „întâlnește” cu Saturn în amurg. Când și cum pot fi văzute planetele din România

Un bărbat observă cerul în amurg. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii pot urmări, în această săptămână, un frumos spectacol astronomic: planetele Venus și Saturn se apropie aparent pe cer și vor putea fi observate în amurg, spre vest, imediat după apusul Soarelui.

Fenomenul devine vizibil chiar din această seară, 2 martie, și poate fi urmărit în fiecare zi din această săptămână, imediat după apusul Soarelui, potrivit The Guardian. Momentul ideal pentru observații este la aproximativ 20–30 de minute după apus, privind spre vest.

Când se văd planetele din România

Pe parcursul săptămânii, Venus și Saturn vor părea că se apropie tot mai mult una de cealaltă pe bolta cerească. În jurul datei de 8 martie, cele două planete vor apărea aproape alăturate, oferind o imagine spectaculoasă chiar și pentru cei care privesc cu ochiul liber.

Fenomenul este vizibil și din țara noastră, dacă cerul este senin și orizontul vestic este cât mai degajat, fără clădiri înalte sau obstacole naturale. Momentul ideal pentru observații este la scurt timp după apus, în intervalul aproximativ 18:00 – 19:00, când lumina amurgului începe să se estompeze.

Care este mai strălucitoare

Venus va fi ușor de recunoscut, fiind extrem de strălucitoare și dominând cerul de seară. Cu o magnitudine de aproximativ –4, planeta va apărea ca un „far” alb intens pe cer. Saturn, în schimb, va fi mai puțin luminos (magnitudine în jur de 0,6) și va deveni vizibil puțin mai târziu, pe măsură ce cerul se întunecă.

Saturn se va afla ușor mai sus și puțin mai spre est față de Venus. Spre deosebire de stele, ambele planete vor străluci constant, fără efectul de pâlpâire specific astrelor îndepărtate.

Cum pot fi văzute mai bine planetele, pe cerul României

Alegeți un loc cu vizibilitate bună spre vest.

Începeți observația la 20–30 de minute după apus.

Urmăriți cerul în seri consecutive pentru a observa apropierea treptată a celor două planete.

Fenomenul poate fi observat fără echipamente speciale, însă un binoclu poate oferi o imagine mai clară. Chiar și din marile orașe din România, planetele vor fi suficient de strălucitoare pentru a fi văzute, dacă cerul este senin.

Venus și Saturn strălucesc deoarece reflectă lumina Soarelui pe straturile lor dense de nori. Venus apare alb-strălucitor, în timp ce Saturn are o culoare mai caldă, ușor gălbuie.

Spectacolul ceresc este vizibil atât din emisfera nordică, inclusiv din România, cât și din emisfera sudică.