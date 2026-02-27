O fosilă rară, descoperită în "Deșertul Oaselor” din Argentina, ar putea rescrie istoria dinozaurilor

Specimenul, botezat 'Alna', a fost dezgropat într-un sit care poartă numele La Buitrera, situat în provincia Rio Negro din Patagonia. FOTO: Hepta

Cercetătorii au descoperit un schelet bine conservat şi aproape complet al unuia dintre cei mai mici dinozauri cunoscuţi din lume, denumit Alnashetri cerropoliciensis. Avea dimensiunile unui corb şi probabil vâna animale de mici dimensiuni precum şopârle, şerpi, mamifere şi nevertebrate, potrivit Agerpres.

Descoperirea acestui dinozaur de dimensiuni atât de mici contrazice percepția anterioară despre fauna din Patagonia, unde până acum cercetătorii credeau că predominau mai ales dinozauri gigantici.

Fosila, care s-a conservat cu oasele poziţionate ca în viaţa reală, oferă date noi despre Alvarezsaurus, o familie neobişnuită de dinozauri din grupul terapodelor, din care se trag majoritatea dinozaurilor carnivori.

Specimenul, botezat ''Alna'', a fost dezgropat într-un sit care poartă numele La Buitrera, situat în provincia Rio Negro din Patagonia, unde au fost descoperite multe fosile ale unor animale mici sau de dimensiuni medii datând din perioada cretacică.

Alna a fost o femelă care a trăit într-un mediu deşertic şi a murit după ce a ajuns la vârsta de patru ani, aşadar aproape complet dezvoltată. După ce a murit, trupul Alnei a fost acoperit de o dună de nisip, ceea ce a permis un nivel ridicat de conservare.

În afara păsărilor, care au evoluat din dinozaurii mici cu pene, Alnashetri este cel mai mic dinozaur descoperit în America de Sud şi rivalizează cu alţi dinozauri de mici dimensiuni descoperiţi global.

''Alnashetri este cu adevărat mic. Cu o greutate de circa 0,7 kilograme, e mai mic decât un pui de găină'', a precizat paleontologul Peter Makovicky, de la Universitatea din Minnesota, autorul principal al studiului publicat miercuri în revista Nature. ''Nici măcar nu ar ajunge la genunchiul unei persoane adulte''.

Ce caracteristici avea dinozaurul Alna

Alvarezsaurus erau predominant mici, cu picioare din faţă puternice, dar scurte, iar picioarele din spate, lungi şi graţioase. Cercetătorii cred că Alnashetri era acoperit cu pene, pe baza fosilelor altor alvarezsauroidea. În ciuda unor trăsături comune cu păsările, erau doar rude îndepărtate ale păsărilor.

Alna trăia într-o zonă denumită Kokorkom, care înseamnă ''deşertul oaselor'' în limba indigenilor din acea zonă, poporul Mapuche.

''Deşi mulţi dintre locuitorii deşertului Kokorkom erau animale care sapă tuneluri, Alnashetri era un animal de mici dimensiuni care se deplasa de-a lungul dunelor pe picioarele lui subţiri. Corpul lui semăna cu cel al unui cocoş, dar prevăzut cu o coadă lungă'', a precizat paleontologul şi coautorul studiului, Sebastián Apesteguía, din cadrul Fundaţiei Felix de Azara şi a National Scientific and Technical Research Council din Argentina sau CONICET.

''Avea braţe bine dezvoltate, deşi nu suficient de lungi ca să poată zbura, iar coada, deşi nu s-a păstrat în totalitate, pare să fi fost la fel de lungă (în comparaţie cu dimensiunile corpului) ca aceea a oricărui alt dinozaur carnivor'', a spus Apesteguía, care a mai precizat că Alnashetri avea o lungime de circa 70 de centimetri, cea mai mare parte fiind coada.

Scheletul subţire şi fragil este atât de bine conservat, încât cercetătorii au reuşit să efectueze o examinare histologică, studiind structuri osoase microscopice.

''Nivelul de detalii histologice este deosebit'', a spus Apesteguía.

Dinţii ascuţiţi erau numeroşi şi puternici, asemenea celor ai unui Velociraptor. Exemplare ulterioare de Alvarezsaurus din Argentina sau din alte regiuni ale lumii aveau dinţi mici şi braţe scurte, echipate cu o gheară mare, folosită probabil pentru a săpa în muşuroaiele de termite ca parte din stilul de viaţă insectivor.

Alna demonstrează că existau alvarezsaurus foarte mici fără să fie specialişti în consumul de insecte, iar reducerea acesta de dimensiuni a evoluat de mai multe ori de-a lungul acestei genealogii, a spus Apesteguía.

Primele rămăşiţe fosilizate de Alnashetri descoperite vreodată au fost două picioare incomplete, descoperite în 2004 în La Buitrera. Specimenul actual a fost descoperit în 2014, după care a fost studiat şi pregătit timp de 12 ani.

Patagonia este unul dintre punctele fierbinţi pentru fosile de dinozauri, mari şi mici. La Buitrera a reprezentat o mină de aur pentru fosile de vertebrate de mici dimensiuni cum ar fi şarpele Najash, mamiferul cu dinţi de sabie Cronopio şi reptila erbivoră de mici dimensiuni Priosphenodon, precum şi micii dinozauri Jakapil şi Buitreraptor.

''Când ne gândim la cum arătau peisajele cu dinozauri sau prin lentila filmului de ficţiune, ne imaginăm teritorii vaste, unde bestii enorme cutreierau la orizont. Dar aceste peisaje sunt aproape mereu lipsite de o componentă crucială a ecosistemului: animalele medii şi mici'', a spus Apesteguía.

''Epoca în care a trăit Alnashetri, unul dintre cei mai mici dinozauri, a coincis cu ceea ce denumim deseori 'vârsta giganţilor sudici'. Alnashetri ne arată că acea vreme nu a fost a giganţilor, ci mai degrabă o perioadă caracterizată printr-o imensă biodiversitate'', a spus Apesteguía.