Un nou pas făcut de cercetători pentru dezvoltarea vaccinului nazal „universal” împotriva virusurilor respiratorii și a alergiilor

Noul vaccin prototip este conceput pentru administrare intranazală și conţine două medicamente. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O echipă de la centrul medical academic de elită Stanford Medicine a făcut un pas important și concret către un potențial vaccin „universal” împotriva diferiților agenți patogeni respiratori. Succesul acestui vaccin, obținut până acum la șoareci, este relatat în revista Science, preluată de publicaţia La Stampa.

O nouă paradigmă pentru vaccinuri

Vaccinurile tradiționale funcționează conform principiului specificității antigenice: organismului i se administrează o porțiune din agentul patogen față de care caută protecție (numită antigen), astfel încât sistemul imunitar să învețe să o recunoască și să fie pregătit să ne apere atunci când întâlnește o amenințare reală.

Acesta este un mecanism eficient, dar se confruntă cu limitări atunci când agenții patogeni suferă mutații rapide. Viruși precum SARS-CoV-2 (responsabil pentru Covid-19) sau gripa, de exemplu, au această caracteristică și, prin urmare, suntem forțați să ne actualizăm protecția în fiecare an pentru variante noi. Abordarea unui vaccin universal, explică cercetătorii de la Stanford, trebuie să fie diferită: pentru a proteja organismul împotriva diferiților agenți patogeni, acesta nu poate imita o proteină specifică, ci poate stimula în schimb semnalele de comunicare pe care celulele imune le transmit în timpul unei infecții.

Alertă continuă a sistemului imunitar

Strategia dezvoltată de echipa de la Stanford a apărut după înțelegerea modului în care funcționează vaccinul BCG împotriva tuberculozei (TB), care avea deja dovezi că ar putea oferi protecție pe termen lung împotriva altor agenți patogeni decât cel pentru care a fost formulat. Echipa, condusă de Bali Pulendran , a descoperit în 2023 că vaccinul BCG stimulează atât sistemul imunitar înnăscut (componenta „generalistă”, care acționează imediat pentru a distruge orice pare străin organismului, dar al cărui efect dispare rapid), cât și sistemul imunitar adaptiv (componenta „specialistă”, care intervine ulterior într-un mod țintit și menține memoria imună). Mai precis, vaccinul antituberculos stimulează un tip de limfocit T imun adaptiv, care, la rândul său, menține imunitatea înnăscută activă pentru o perioadă prelungită.

Prototipul unui vaccin universal

Având în vedere acest lucru, cercetătorii au recreat aceeași strategie pentru virusurile respiratorii. Vaccinul lor prototip (denumit în prezent GLA-3M-052-LS+OVA) este conceput pentru administrare intranazală și constă în combinaţia dintre două medicamente care, imitând acțiunea limfocitelor T, stimulează receptorii de pe celulele imune înnăscute (macrofage) din plămâni, activându-le. O proteină din ou numită ovalbumină ajută apoi la recrutarea limfocitelor T reale în plămâni; acestea, prin secreția de citokine inflamatorii, mențin răspunsul imun înnăscut timp de săptămâni sau luni.

Echipa lui Pulendran a testat produsul pe șoareci. După mai multe doze administrate la o săptămână distanță, animalele expuse la diverși agenți patogeni respiratori (atât virusuri, cât și bacterii) au prezentat o rezistență îmbunătățită în comparație cu animalele nevaccinate, confirmând că vaccinul prototip este capabil să ofere o protecție „universală” care durează cel puțin trei luni. Nu este surprinzător faptul că vaccinul experimental a redus și riscul de astm alergic în urma expunerii la praf.

Un început promiţător

Un astfel de succes i-a surprins și pe creatorii vaccinului, care spun că sunt entuziasmați de rezultate și speră să continue în curând cu studiile pe oameni pentru a dezvolta un produs final în termen de șapte ani.

„Imaginați-vă că primiți un spray nazal în lunile de toamnă care vă protejează de toate virusurile respiratorii, inclusiv COVID-19, gripă, virusul sincițial respirator și răceala comună, precum și de pneumonia bacteriană și alergiile de primăvară”, a spus Pulendran . „Acest lucru ar transforma practica medicală.”

Comunitatea științifică internațională a recunoscut, de asemenea, validitatea abordării, dar, așa cum se explică într-un articol din revista Nature, trebuie să rămânem realiști. Tranziția de la șoareci la oameni nu este o certitudine și prezintă provocări semnificative legate atât de siguranță, cât și de metodele de administrare. Pot exista efecte secundare din cauza stării constante de alertă a sistemului imunitar indusă de vaccin, de exemplu. Apoi, există faptul că o ființă umană este mult mai mare decât un șoarece, iar administrarea intranazală nu este garantată să ajungă eficient la plămâni, ca să nu mai vorbim de faptul că necesitatea de a administra până la patru doze pentru a obține un efect maxim poate fi impracticabilă la scară largă.