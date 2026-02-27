NASA își modifică programul lunar, adăugând o nouă misiune de testare înainte de aselenizarea astronauților

În plus, oficialii de la NASA și-au anulat intenția de a moderniza racheta sa Space Launch System. Sursa foto: Getty Images

NASA a adăugat o nouă misiune în programul său lunar Artemis, care implică un test de andocare a două vehicule spațiale pe orbita Pământului, înainte de prima aselenizare programată a astronauților săi după o pauză de peste o jumătate de secol, revizuind astfel emblematica inițiativă a Statelor Unite pe fundalul competiției sale tot mai strânse cu China, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Noua misiune Artemis 3, planificată pentru 2027, este doar una dintre numeroasele schimbări aduse programului lunar pe care agenția spațială americană le-a anunțat vineri, în contextul în care China se apropie de obiectivul său de a trimite un echipaj pe Lună în 2030, iar experții americani în materie de siguranță a zborurilor au avertizat că mai multe teste sunt necesare înainte ca NASA să încerce să trimită un echipaj american pe satelitul natural al Pământului - un obiectiv programat de acum în cadrul misiunii Artemis IV, în anul 2028.

De asemenea, NASA și-a anulat intenția de a moderniza racheta sa Space Launch System (SLS) pentru a se concentra, în schimb, pe creșterea producției rachetei și a frecvenței zborurilor acesteia, care a fost relativ scăzută în comparație cu alte rachete mai noi. Decizia afectează contractul de 2 miliarde de dolari semnat cu Boeing pentru a construi o treaptă superioară mai puternică a rachetei SLS, întrucât aceste planuri au fost anulate.

Compania SpaceX a lui Elon Musk și compania Blue Origin a lui Jeff Bezos dezvoltă fiecare un modul de aselenizare cu astronauți pentru programul Artemis, concurând între ele pentru a deveni prima companie care va realiza o aselenizare pentru NASA. Boeing și Northrop Grumman construiesc SLS, care are în vârful ei capsula Orion – construită de Lockheed Martin –, care îi va duce pe astronauți spre unul dintre modulele de aselenizare din spațiu înainte ca acesta să coboare și să se plaseze pe suprafața Lunii.

Noua misiune va permite mai mult exercițiu practic pentru NASA înaintea etapei mult mai ambițioase a aselenizării, care era planificată pentru misiunea Artemis III.

NASA a realizat un zbor test și fără echipaj cu SLS și Orion în 2022 și are de acum în vedere luna aprilie 2026 pentru lansarea misiunii Artemis II, care va transporta patru astronauți în jurul Lunii și, apoi, înapoi spre Terra.

Misiunea actualizată Artemis III va implica un zbor al capsulei Orion, cu astronauți la bord, pentru a demonstra capacitatea acesteia de a se andoca cu unul sau chiar cu ambele module de aselenizare pe orbita joasă a Terrei. Acest proces reprezintă un moment crucial în drumul astronauților americani spre Lună.