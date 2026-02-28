Într-o peşteră din Antarctica vor fi păstrate carotele din ghețarii care se topesc. Vor rămâne acolo sute de ani

Carotele sunt depozitate într-o peșteră săpată special în gheață. Foto: Instagram / Ice Memory Foundation

Ice Memory Foundation a inaugurat luna trecută, în Antarctica, primul sanctuar dedicat conservării bucăţilor de gheață prelevate din ghețari montani, mostre care vor putea fi păstrate timp de secole, scrie The Guardian.

Carotele, cilindri de gheață cu un diametru de aproximativ 10 centimetri și lungimi ce depășesc adesea un metru, sunt depozitate într-o peșteră săpată special în gheață. Primele mostre provin din doi ghețari alpini aflați într-un proces accelerat de topire.

Transportul s-a făcut pe mare, iar după o călătorie de 50 de zile au ajuns la stația Concordia Station, baza franco-italiană situată pe platoul Antarcticii. Temperatura medie aici este de -52°C, iar în ianuarie maxima zilnică ajunge la aproximativ -12°C. În interiorul peșterii de gheață este și mai frig, spațiul fiind ferit complet de razele soarelui.

Ice Memory Foundation își propune să colecteze și să conserve carote din ghețarii aflați în pericol de dispariție, astfel încât informațiile conținute de acestea să fie protejate pentru generațiile viitoare. Aceste mostre păstrează în interior bule microscopice de aer vechi de mii de ani, oferind indicii despre compoziția atmosferei din trecut și despre schimbările climatice de-a lungul secolelor. În plus, ele conțin urme de polen, care arată evoluția vegetației, și pot evidenția episoade istorice precum creșterea poluării cu plumb în perioada Imperiului Roman.

Pe măsură ce criza climatică se accentuează și ghețarii se retrag într-un ritm alarmant, cercetătorii încearcă să recupereze cât mai multe carote din zonele vulnerabile ale lumii și să le depoziteze în acest sanctuar de gheață înainte ca ele să dispară definitiv.