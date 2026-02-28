Descoperire impresionantă pe Marea Barieră de Corali: O echipă de cercetători amatori a găsit cea mai mare colonie de corali din lume

„Mi-a luat un videoclip de trei minute doar ca să înot dintr-o parte în alta”, a spus Kalkowski-Pope. Foto: Citizens of the Reef / Facebook

O echipă de cercetători amatori, formată din mamă și fiică, a descoperit cea mai mare colonie de corali cunoscută din lume, aflată pe Marea Barieră de Corali din largul coastei Australiei. Se întinde pe aproximativ 111 metri, aproape aceeași lungime ca un teren de fotbal, și acoperă aproximativ 3.973 de metri pătrați, potrivit unui comunicat al organizației de conservare Citizens of the Reef, scrie CNN.

„Se numără printre cele mai semnificative structuri de corali înregistrate vreodată pe Marea Barieră de Corali și cea mai mare colonie de corali documentată și cartografiată din lume”, potrivit organizației.

Colonia a fost descoperită la sfârșitul anului trecut de Sophie Kalkowski-Pope, coordonatoare de operațiuni marine la Citizens of the Reef, și de mama ei, Jan Pope, scafandru experimentat și fotograf subacvatic.

Pope făcuse scufundări la fața locului cu o săptămână înainte și știa că văzuse ceva special. Așa că cei doi s-au întors cu echipamente de măsurare.

„Când am sărit în apă, am putut imediat să recunosc semnificația a ceea ce vedeam”, a spus Kalkowski-Pope.

Împreună, au filmat un videoclip, înotând pe întinderea coralului în formă de „J”.

„Mi-a luat un videoclip de trei minute doar ca să înot dintr-o parte în alta”, a spus Kalkowski-Pope.

Mărimea coralului „Pavona clavus” a fost verificată folosind măsurători subacvatice manuale și imagini de înaltă rezoluție preluate de pe platforme de la suprafața apei. Aceste date au fost apoi folosite pentru a produce un model 3D al coralului.

„Acest tip de modelare spațială este util în monitorizarea sitului și a modului în care acesta se schimbă, deoarece înseamnă că putem reveni în lunile și anii următori și să facem comparații directe, unu-la-unu, pentru a înțelege cum se schimbă coralul în timp”, a declarat Serena Mou, inginer cercetător la Centrul de Robotică al Universității de Tehnologie din Queensland.

S-a constatat că situl se confruntă cu curenți puternici și cu o expunere scăzută la valurile ciclonice tropicale, în comparație cu multe alte părți ale Marii Bariere de Corali, iar oamenii de știință examinează acum dacă aceste condiții ar putea juca un rol în existența unei structuri coralice atât de mari.

„Locația exactă a coralului nu a fost dezvăluită, pentru a reduce riscul unor impacturi neintenționate”, a declarat Citizens of the Reef.

Marea Barieră de Corali din Australia este cea mai mare structură vie de pe planetă și găzduiește o gamă vastă de specii. Dar, în ultimii ani, a fost lovită de o serie de evenimente devastatoare de albire în masă, care au transformat culorile vibrante ale unor părți ale recifului într-un alb strălucitor.

În întreaga lume, coralii au o soartă similară, peste 80% din recifele oceanice fiind afectate de un eveniment global de albire continuă, care a început în 2023, din cauza temperaturilor marine record. Albirea poate fi mortală, deoarece coralii sunt epuizați de algele care trăiesc în interiorul lor și acționează ca sursă de hrană.

Citizens of the Reef face parte din eforturile de conservare care vizează protejarea recifului, iar echipa formată din mamă și fiică a studiat reciful din barca familiei ca parte a Recensământului Marelui Recif, un efort comun de colectare a imaginilor recifului care implică peste 100 de ambarcațiuni.

„Recensământul Marelui Recif ne ajută să localizăm cele mai importante surse de recuperare a recifelor, ajutând oamenii de știință și administratorii să își concentreze mai bine atenția asupra protecției acestora”, a declarat Pete Mumby de la Laboratorul de Ecologie Spațială Marină de la Universitatea din Queensland. Inițiativa face parte din eforturile de a implica „puterea oamenilor” în impulsionarea eforturilor de conservare, a declarat Andy Ridley, CEO al Citizens of the Reef, într-un comunicat. „Recensământul Marelui Recif a fost elaborat pentru a completa programele de monitorizare existente prin colectarea de date la scară largă. Acest lucru este posibil datorită oamenilor care deja lucrează pe apă, precum Sophie și Jan, și a miilor de oameni de știință cetățeni din întreaga lume”, a spus el.