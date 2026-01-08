Un astronaut NASA s-a îmbolnăvit pe ISS. Agenția amână o ieșire în spațiu și ia în considerare readucerea echipajului pe Pământ

Astronaut monitorizat la bordul navei spațiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: NASA

NASA a anunțat miercuri că amână o ieșire în spațiu în afara navei spațiale, care era programată pentru joi, invocând o „problemă medicală” a unuia dintre membrii echipajului. Agenția spațială nu a oferit informații suplimentare despre situație și nu a dezvăluit identitatea astronautului implicat, potrivit CNN.

„Din motive de confidențialitate medicală, nu este potrivit ca NASA să împărtășească mai multe detalii despre membrul echipajului”, se arată într-un comunicat al agenției. „Situația este stabilă. NASA va oferi informații suplimentare, inclusiv o nouă dată pentru viitoarea ieșire în spațiu, ulterior.”

Cine sunt membrii echipajului NASA

Doi astronauți NASA — Mike Fincke și Zena Cardman — urmau să iasă dintr-un airlock aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale joi, pentru a finaliza pregătirea unui canal de alimentare unde urmează să fie instalat un nou panou solar.

Ieșirea în spațiu ar fi fost prima pentru Cardman, o geobiologă de 38 de ani, selectată în corpul de astronauți în 2017.

Fincke, care este astronaut din 1996, a participat la nouă ieșiri anterioare în spațiu.

O nouă ieșire l-ar face al șaselea astronaut american care ajunge la 10 ieșiri în spațiu, a spus Bill Spetch, managerul pentru integrarea operațiunilor în cadrul laboratorului orbital NASA, în timpul unei conferințe de presă de miercuri.

NASA nu oferă de obicei detalii despre probleme medicale care afectează astronauții. Informațiile despre impactul zborului spațial asupra corpului uman sau alte probleme medicale apărute în timpul misiunilor sunt, în general, făcute publice ca parte a studiilor și cercetărilor științifice mai ample, iar astronauții specifici nu sunt, de regulă, identificați.

Afecțiunile medicale cele mai frecvente în spațiu, la astronauți

Afecțiuni precum sindromul de adaptare la microgravitație — o tulburare caracterizată prin vărsături și amețeli, resimțită de mulți astronauți în primele ore în microgravitație — au fost documentate doar după ani de cercetări și publicări în jurnale academice. Această condiție este însă comună și a afectat astronauți încă de la începutul zborurilor spațiale.

Un alt incident, în care un astronaut a suferit tromboză venoasă jugulară, o afecțiune periculoasă în care se poate forma un cheag de sânge în vena jugulară, a fost de asemenea prezentat într-un jurnal academic, însă identitatea astronautului afectat nu a fost făcută publică.

În plus, după ce misiunea SpaceX Crew-8 s-a întors de la stația spațială în octombrie 2024, unul dintre cei patru membri ai echipajului a experimentat o „problemă medicală” și a fost transportat la un spital din Florida.

La acel moment, NASA nu a oferit detalii suplimentare, limitându-se să declare că membrul echipajului era „în stare stabilă” și „sub observație ca măsură de precauție”. Identitatea acestuia rămâne necunoscută.