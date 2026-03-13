Descoperire ciudată în curtea castrului de la Călugăreni: o structură uriașă ascunsă timp de aproape 2000 de ani

1 minut de citit Publicat la 23:45 13 Mar 2026 Modificat la 23:51 13 Mar 2026

Cercetările începute în 2022 au dus la descoperirea unei cisterne uriașe. Foto: Muzeul Județean Mureș

O descoperire neașteptată făcută de arheologi în curtea comandamentului din castrul roman auxiliar de la Călugăreni scoate la lumină o structură uriașă, ascunsă timp de aproape două milenii sub pământ. Într-un colț unde pavajul lipsea complet, cercetările începute în 2022 au dus la descoperirea unei cisterne masive, care ocupa aproape jumătate din curtea clădirii. Săpăturile au scos la iveală grinzi de lemn vechi de aproape 2.000 de ani și urmele unei construcții romane impresionante, prăbușită după retragerea romanilor din provincie.

”Curtea clădirii comandamentului din castrul auxiliar de la Călugăreni a ascuns, pe lângă o fântână plină de comori, multe lucruri interesante.

Din 2022, cercetările au relevat un fenomen neobișnuit în colțul nord-vestic al curții: în timp ce în alte zone era vizibil un pavaj de pietriș atent amenajat, în această parte el lipsea complet.

După mai multe campanii de săpături arheologice am găsit răspunsul: groapa uriașă nu era altceva decât o cisternă, care ocupa aproape jumătate din sectorul nordic al curții.

Cum s-a ajuns la această concluzie

În timpul săpăturii sistematice din vară, din groapa tot mai adâncă au fost descoperite grinzi de lemn, care alcătuiau cadrul structural al cisternei. Pereții din lut ai rezervorului au reținut apa, ceea ce a permis conservarea grinzilor vechi de aproape 2000 de ani.

După retragerea romanilor din provincie, castrul și clădirile sale au fost lăsate pradă degradării. Atunci când elementele superioare de susținere ale cisternei au putrezit, structura s-a prăbușit, iar în urma alunecării de teren, altarul aflat în curte a alunecat înspre interior.

Ce era scris pe piatra aceasta masivă?

Din păcate, de-a lungul secolelor, inscripția s-a pierdut, astfel că numărul monumentelor de acest fel descoperite la Călugăreni rămâne în continuare foarte redus”, scriu reprezentanții Muzeului Județean Mureș pe o rețea socială.

?️ Curtea clădirii comandamentului din castrul auxiliar de la Călugăreni a ascuns, pe lângă o fântână plină de comori,... Publicată de Muzeul Judeţean Mureş / Maros Megyei Múzeum pe Miercuri, 11 martie 2026