Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile pentru prima dată din 2023: „Există riscul de creștere a inflației”

1 minut de citit Publicat la 17:38 11 Iun 2026 Modificat la 17:39 11 Iun 2026

BCE a crescut rata dobânzii de referință în zona euro cu un sfert de punct procentual. Foto: Getty Images

Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat joi ratele dobânzilor pentru prima dată în aproape trei ani, după ce creșterea prețurilor la energie provocată de războiul cu Iranul a alimentat inflația, relatează CNN.

BCE a crescut rata dobânzii de referință în zona euro cu un sfert de punct procentual, până la 2,25%, devenind prima mare bancă centrală care majorează costurile de împrumut de la începutul războiului din Iran, pe 28 februarie.

„Războiul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaționiste”, a transmis Banca Centrală într-un comunicat. „Perspectivele rămân incerte, existând riscuri de creștere a inflației și riscuri de încetinire a creșterii economice”, a adăugat instituția.

Inflația în cele 21 de țări care utilizează moneda euro a fost de 3,2% luna trecută, în creștere de la 3% în aprilie, pe fondul majorării prețurilor la energie. BCE, la fel ca alte mari bănci centrale, urmărește menținerea inflației în jurul nivelului de 2%.

Europa depinde în mare măsură de importurile de combustibili fosili pentru a-și alimenta economia și cheltuiește cu miliarde de dolari mai mult pentru importurile de energie din cauza războiului.

Creșterea accentuată a costurilor energetice riscă să afecteze redresarea economică fragilă din regiune, care abia își revenise după criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Inflația generală a atins un vârf de 10,6% în zona euro în octombrie 2022. Între timp, ratele dobânzilor au urcat la un nivel record de 4% în septembrie 2023, după o campanie îndelungată de majorări menite să tempereze creșterea accelerată a prețurilor.

Potrivit unei estimări publicate în aprilie, Fondul Monetar Internațional (FMI) prognozează o creștere economică de 1,1% pentru zona euro în acest an, cu 0,2 puncte procentuale mai puțin decât estimarea făcută în ianuarie.