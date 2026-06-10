O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce este TFA

Substanțele introduse pentru a proteja stratul de ozon ar putea fi responsabile pentru apariția unei noi forme de poluare la scară globală, potrivit unui studiu recent realizat de cercetători de la Lancaster University, citat de Science Daily.

Oamenii de știință au descoperit că anumite gaze folosite în instalațiile de răcire, aer condiționat și chiar în unele anestezice se descompun în atmosferă și generează acid trifluoroacetic (TFA), o substanță extrem de persistentă din familia compușilor PFAS, cunoscuți și sub denumirea de „chimicale eterne”.

Potrivit studiului, între anii 2000 și 2022, peste 335.000 de tone de TFA au fost depuse din atmosferă pe suprafața Pământului. Cercetătorii avertizează că fenomenul este departe de a se opri, deoarece multe dintre gazele care produc acest compus rămân în atmosferă timp de decenii.

TFA, identificat în apa de ploaie, lacuri, râuri și soluri

TFA a fost identificat deja în apa de ploaie, în lacuri, râuri, soluri și chiar în carote de gheață prelevate din Arctica. Descoperirea este considerată îngrijorătoare deoarece această substanță se degradează extrem de greu și continuă să se acumuleze în mediu.

Oamenii de știință au utilizat modele atmosferice complexe pentru a urmări traseul gazelor și transformarea lor în TFA. Rezultatele au fost comparate cu măsurători reale efectuate în diferite regiuni ale lumii, inclusiv în zone foarte îndepărtate de sursele de poluare.

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale studiului privește Arctica. Deși regiunea este departe de marile centre industriale, aproape întreaga cantitate de TFA detectată în gheața arctică poate fi explicată prin transportul atmosferic al gazelor utilizate în sistemele de răcire și climatizare.

TFA, prezent deja în sângele și urina oamenilor

Specialiștii atrag atenția că TFA este prezent deja în sângele și urina oamenilor, iar impactul său pe termen lung asupra sănătății nu este încă pe deplin înțeles. Unele autorități europene consideră că există indicii care justifică investigarea atentă a posibilelor efecte asupra reproducerii și asupra ecosistemelor acvatice.

Cercetătorii mai avertizează că noile generații de agenți frigorifici, promovate ca alternative mai prietenoase cu clima, ar putea contribui la creșterea nivelurilor de TFA în următoarele decenii.

În concluzie, oamenii de știință cer extinderea programelor de monitorizare la nivel internațional și o evaluare mai atentă a impactului acestei substanțe care, odată ajunsă în mediu, este extrem de dificil de eliminat.