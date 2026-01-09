S-au scumpit şi înmormântările în 2026. La cât a ajuns taxa pentru săpatul gropii sau cât costă depunerea sicriului la capelă

S-au scumpit şi înmormântările în 2026: Getty Images

2026 aduce majorări și în sectorul serviciilor funerare. Mai multe orașe au actualizat taxele pentru înhumări, deshumări, utilizarea capelelor și întreținerea cimitirelor, în timp ce alte localități au menținut tarifele la nivelul din 2025. La Sibiu, de exemplu, tariful pentru săpatul gropii urcă de la 525 de lei la 585 de lei, iar taxa pentru depunerea sicriului la capelă creşte de la 500 la 555 de lei pe zi.

În Sibiu, unele taxe cresc semnificativ. Tariful pentru săpatul gropii (vară/iarnă) urcă de la 525 de lei la 585 de lei, iar înhumarea peste alt decedat se majorează de la 560 de lei la 625 de lei.

Utilizarea capelei mortuare se scumpește de la 500 la 555 de lei pe zi, iar deshumarea osemintelor crește de la 725 la 805 lei. Taxa de întreținere a cimitirului urcă de la 18 lei la 20 de lei pe an.

Tarifele, majorate în funcţie de rata inflaţiei

Și serviciile de transport mortuar se scumpesc: transportul în zonele limitrofe municipiului (până la 30 km) crește de la 525 la 585 de lei, iar cel în interiorul orașului, de la 260 la 290 de lei.

Pentru mulţi sibieni aceste scumpiri sunt exaggerate, dar reprezentanţii Primariei Sibiu au declarat, pentru Antena 3 CNN, că noile tarife au fost majorate în funcţie de rata inflaţiei.