„O criză umanitară de proporții istorice este în plină desfășurare”, în Sudan. Un oficial britanic cere mobilizare internațională

Refugiați din Sudan la frontiera spre Sudanul de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Războiul din Sudan generează cea mai gravă criză umanitară din secolul XXI, avertizează Yvette Cooper, Secretar de Stat pentru Afaceri Externe în Marea Britanie. Milioane de oameni trăiesc în foamete extremă, violență sistematică și suferință cumplită, în timp ce femeile și copiii sunt victime ale violurilor, comunități întregi sunt distruse, iar accesul la hrană și medicamente este blocat. Cooper avertizează, în publicația The Independent, că tăcerea comunității internaționale riscă să transforme Sudanul într-un coșmar umanitar fără precedent.

Yvette Cooper descrie războiul din Sudan drept o tragedie de proporții istorice, care se desfășoară aproape în tăcere, departe de atenția lumii. Ea avertizează că milioane de oameni trăiesc într-un coșmar zilnic, marcat de foamete extremă, violență brutală și distrugerea completă a oricărei forme de siguranță. Copiii mor de foame în timp ce convoaiele umanitare sunt blocate, iar spitalele sunt bombardate sau rămân fără medicamente, electricitate și personal medical.

Cooper vorbește despre relatări cutremurătoare din teren: femei și fete violate sistematic, uneori în fața familiilor lor, comunități întregi rase de pe fața pământului, civili executați pentru simplul fapt că aparțin unui anumit grup etnic.

Foametea și voolurile, folosite ca armă de război

Foametea este folosită ca armă de război, iar accesul la apă potabilă și hrană este deliberat tăiat. Milioane de oameni au fost forțați să fugă din casele lor, trăind acum în tabere improvizate, fără protecție, expuși bolilor și violenței.

Șefa diplomației britanice subliniază că această criză este una dintre cele mai grave ale secolului XXI, comparabilă cu cele mai negre episoade ale istoriei recente, dar ignorată pe scena internațională.

„Luna trecută, am ascultat cum civili sudanezi și lucrători comunitari, din camerele lor de intervenție de urgență, povesteau costul uman teribil al capturării orașului El Fasher de către forțele RSF în octombrie, după un asediu epuizant de 18 luni – inclusiv ucideri în masă motivate etnic și folosirea violurilor și foametei ca arme de război. Aceste relatări de la fața locului au confirmat imaginile satelitare din spațiu – imagini cu pământ înmuiat în sânge și gropi comune, care pentru scurt timp au captat atenția lumii.”, spune Cooper.

Ea avertizează că, în lipsa unei reacții ferme, Sudanul riscă să se transforme într-un stat complet eșuat, iar violențele să se extindă în întreaga regiune.

Apel la mobilizare internațională

Cooper face apel la o mobilizare internațională urgentă, susținând că ajutorul umanitar, oricât de vital, nu poate salva vieți atâta timp cât armele continuă să vorbească.

Ea cere presiune diplomatică reală pentru încetarea focului, acces neîngrădit pentru organizațiile umanitare și tragerea la răspundere a celor responsabili pentru crimele de război.

Viitorul Sudanului, avertizează ea, nu poate fi lăsat în mâinile grupărilor armate, iar tăcerea comunității internaționale riscă să devină complicitate.

„Cauza pentru acțiune este profund morală. Dar este și o chestiune legată de securitatea noastră mai largă. Războaiele care continuă nerezolvate răspândesc instabilitate, subminează securitatea statelor vecine, devin ținte ușoare pentru exploatarea de către grupuri extremiste și determină migranți să pornească în călătorii internaționale periculoase.”, spune aceasta.

„Războiul din Sudan depășește granițele țării. Este regionalizat și globalizat. Reprezintă un test global al capacității noastre de a mobiliza alianțe agile, parteneriate și greutatea multilaterală necesare pentru a obține o progresie concretă.”, a mai adăugat oficialul britanic.