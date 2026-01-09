Situație dramatică în Kiev, după bombardamentul rușilor. Primarul cere evacuarea capitalei

Kiev a rămas fără căldură și energie în plin ger. Foto: Profimedia Images

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le-a cerut locuitorilor capitalei să părăsească temporar orașul, după ce atacul rusesc de vineri a lăsat aproape jumătate dintre blocurile de locuințe fără încălzire, la temperaturi de -10 grade, scrie Kyiv Independent.

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, folosind 242 de drone și 36 de rachete, iar Kievul și zonele din jur au fost principalele ținte, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene. Atacul a vizat facilități de infrastructură energetică și mai multe clădiri rezidențiale din capitală, provocând moartea a cel puțin patru persoane și rănirea altor 19.

„Facem tot posibilul pentru a rezolva situația cât mai rapid. Totuși, atacul combinat asupra Kievului de aseară a fost cel mai devastator pentru infrastructura critică a capitalei”, a declarat Kliciko.

Potrivit primarului, în urma atacului, sistemul de încălzire a fost întrerupt în aproximativ 6.000 de blocuri din Kiev, aproape jumătate din totalul orașului, în timp ce temperaturile au scăzut la -10 grade. De asemenea, alimentarea cu apă este afectată.

„Fac apel la locuitorii capitalei care au posibilitatea să părăsească temporar orașul, pentru a merge în locuri unde există surse alternative de energie și încălzire, să o facă”, a mai spus Kliciko.

Primarul a precizat că spitalele și maternitățile au fost reconectate la energie electrică și la sistemul de încălzire, iar lucrările pentru restabilirea curentului și a încălzirii în blocurile de locuințe continuă.

Mykola Kolisnyk, vice-ministrul Energiei, a explicat că, cu cât sunt mai puțini consumatori în oraș, „cu atât mai ușor este să gestionăm situația”. Dacă nu există încălzire centralizată, oamenii încep să folosească electricitatea pentru a se încălzi, ceea ce crește consumul de energie.

„De aceea, atunci când populația este mai dispersată, să zicem în sate și alte regiuni, presiunea asupra rețelei într-un singur oraș va fi mai mică”, a spus Kolisnyk pentru Kyiv Independent.

Kievul, care are aproximativ 4 milioane de locuitori, a fost ținta mai multor atacuri asupra infrastructurii energetice rusești de la începutul războiului pe scară largă din 2022. În ultimele luni, Moscova a continuat să lovească facilitățile energetice, iar oficialii ucraineni avertizează că Rusia încearcă să întrerupă alimentarea cu energie regiune cu regiune.