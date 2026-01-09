Ucraina cere reuniune ONU și NATO după atacul rusesc cu Oreșnik. Kiev a rămas fără căldură și energie în plin ger, de minus 9 grade

Rusia confirmă folosirea unei rachete nucleare Oreșnik, fără încărcătură, în atacul asupra Ucrainei, la 70 de kilometri de granița NATO. FOTO: Hepta

Ucraina convoacă de urgență o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU și a Consiliului Ucraina–NATO, după ce Rusia a folosit racheta nucleară Oreșnik, în atacul asupra Ucrainei, la 70 de kilometri de granița NATO, scrie Kyiv Post.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut apel la comunitatea internațională, în special la Statele Unite, să aibă o reacție „fermă” după atacul Rusiei.

Echipele de urgență intervin la locul atacului cu drone și rachete, unul dintre puternice din ultimele săptămâni.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis pe Telegram, că patru persoane au fost ucise la Kiev, inclusiv un angajat al ambulanței, iar alte zeci au fost rănite. Atacurile rusești au lovit și regiunea Liov și alte zone ale țării, precum și infrastructura energetică și sedii ale unor ambasade.

„Avem nevoie de o reacție clară din partea lumii. În primul rând, a Statelor Unite, lucru de care Rusia ține cont cu adevărat”, a subliniat el. „Rusiei ar trebui să i se transmită că trebuie să se concentreze pe diplomație și să simtă consecințele ori de câte ori distruge infrastructura sau ucide.”

De asemenea, el a avertizat că atacul a subliniat urgența consolidării apărării aeriene a Ucrainei.

„Sprijinirea apărării aeriene pentru Ucraina este o prioritate constantă. Nu poți pierde nici măcar o zi în ceea ce privește aprovizionarea, producția, acordurile”, a spus el.

Zelenski a relatat că forțele ruse au lansat peste noapte un total de 242 de drone și zeci de rachete, inclusiv 13 rachete balistice, o rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik și 22 de rachete de croazieră.

El a spus că atacurile au vizat atât cartiere civile, cât și instalații energetice. La Kiev, cel puțin 20 de clădiri rezidențiale au fost avariate, iar un bloc de apartamente a fost lovit de două ori, a doua oară în timp ce serviciile de urgență interveneau deja după primul atac.

Autoritățile lucrează pentru a restabili serviciile de încălzire și furnizare de electricitatea în regiunile afectate, a declarat Zelenski, adăugând că va avea loc o reuniune de urgență a sediului central al Energiei din Ucraina pentru a evalua pagubele, nevoile de echipamente și termenele pentru reparații.

Atacul de peste noapte a provocat pene de curent pe scară largă în Kiev și în zonele înconjurătoare, în timp ce afară erau sub 9 grade Celsius.

Zelenski a declarat că o dronă rusească a avariat și clădirea Ambasadei Qatarului la Kiev. „Acesta este un stat care face atât de mult pentru mediere cu Rusia”, a spus el, subliniind că greva este o dovadă suplimentară a nerespectării de către Moscova a normelor diplomatice. „Rușii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să exploateze vremea”, a spus el.