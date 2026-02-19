Ethereum este noul ”aur digital”. Marile companii globale investesc masiv în el

Ethereum se bazează pe "smart contracts", adică programe care rulează automat pe blockchain. Foto: Getty

Bitcoin a fost considerat mult timp "standardul de aur" al lumii cripto, însă, odată cu începerea anului 2026, se observă o schimbare importantă de perspectivă, în condiţiile în care tot mai mulţi investitori instituţionali se orientează spre a doua cea mai importantă criptomonedă, Ethereum, indică o analiză de specialitate, dată joi publicităţii, citată de Agerpres.



Această tendinţă demonstrează că activele digitale nu mai sunt privite doar ca un depozit de valoare, ci şi ca o infrastructură digitală esenţială. Multe companii privesc dincolo de simpla raritate a unui activ şi se concentrează pe capacitatea Ethereum de a genera venituri predictibile şi de a susţine următoarea generaţie de tehnologie financiară, arată analiza Bitget Research.



"Un exemplu relevant este BitMine Immersion Technologies, care s-a repoziţionat ca o companie de tip 'Ethereum Treasury', adică o firmă care îşi construieşte strategia în jurul acumulării şi administrării de ETH. La începutul lui 2026, BitMine a anunţat că a strâns peste 4,3 milioane ETH, aproximativ 3,5% din oferta globală. Prin staking-ul acestor deţineri, proces de blocare a unei criptomonede în schimbul unor recompense, compania vizează câştiguri anuale de peste 370 de milioane de dolari, generate prin propria reţea de validatori", spun autorii analizei.



Cele mai recente raportări privind deţinerile de investiţii ale Goldman Sachs indică o expunere aproape egală între cei doi lideri cripto. Este vorba despre aproximativ 1,1 miliarde de dolari investiţi în Bitcoin şi 1 miliard de dolari în Ethereum. Având în vedere că BTC are o capitalizare de piaţă cu mult mai mare decât cea a ETH, această paritate înseamnă un "vot de încredere" solid în Ethereum ca activ strategic, arată analiza.



Motivul principal al acestei schimbări de perspectivă ţine de faptul că Ethereum poate genera randament, adică venituri recurente, asemănătoare dobânzii sau dividendelor. Prin staking, instituţiile pot obţine un randament anual, contribuind la securizarea reţelei. Pentru investitorii de pe Wall Street, acest tip de venit predictibil este un avantaj important faţă de activele care nu "produc" nimic între timp şi doar sunt păstrate în portofoliu, explică Bitget Research.



Dincolo de randamentele imediate, Ethereum se bazează pe "smart contracts", adică programe care rulează automat pe blockchain. Ele stau la baza finanţelor descentralizate (DeFi), pentru că pot automatiza servicii financiare precum creditarea, împrumuturile şi tranzacţionarea, fără intermediari. Tot pe această infrastructură se dezvoltă şi piaţa Real-World Assets (RWA), un segment a cărui valoare a crescut până la peste 24 de miliarde de dolari la începutul lui 2026, potrivit rwa.xyz, citat în analiză.



Acest proces mută pe blockchain active tradiţionale precum obligaţiuni, acţiuni şi chiar imobiliare, astfel încât tranzacţiile să poată fi făcute mai rapid, având costuri mai mici, şi la orice oră, 24/7. Cum Ethereum concentrează în prezent aproximativ 60% din piaţa activelor tokenizate, a devenit principala platformă pentru acest tip de operaţiuni, folosită cu precădere de bănci şi fonduri atunci când decontează tranzacţii de valoare mare.



În prezent, apar indicii ale unei rupturi structurale în legătura dintre cele două active, Ethereum şi Bitcoin. După lansarea ETF-urilor spot, banii instituţionali par să se segmenteze: Bitcoin este tratat ca "aur digital", iar Ethereum ca "infrastructură digitală". Această maturizare sugerează că preţul ETH este influenţat tot mai mult de propriile fundamentale, precum creşterea activităţii în reţea, oferta cu tendinţă deflaţionistă, interesul băncilor pentru active tokenizate şi extinderea soluţiilor Layer-2.



"Privind cifrele, ETH ar putea să depăşească Bitcoin în termeni relativi în a doua jumătate a lui 2026. Cu alte cuvinte, raportul ETH/BTC ar putea creşte, dacă o parte din capital se mută de la 'depozit de valoare' către active cu utilitate practică, după perioada de consolidare a Bitcoin. Un astfel de scenariu ar putea fi susţinut de intrări consistente în ETF-uri de staking, upgrade-uri de protocol reuşite, progrese favorabile în reglementare şi un context macro mai favorabil activelor de risc, precum scăderea randamentelor reale. În acest cadru, ETH ar putea obţine câştiguri relative de 2-3 ori faţă de Bitcoin într-un 'bull market' aflat în maturizare, ceea ce îi consolidează poziţia de infrastructură programabilă, nu doar o opţiune secundară", adaugă Bitget Research.



Bitget este cea mai mare bursă universală (UEX) din lume, deservind peste 125 de milioane de utilizatori şi oferind acces la peste 2 milioane de tokenuri cripto, peste 100 de acţiuni tokenizate, ETF-uri, mărfuri, FX şi metale preţioase, precum aurul.