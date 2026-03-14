Cum a folosit Iranul companii fantomă în China pentru a vinde țiței în euro: Marile bănci occidentale ar fi fost implicate

2 minute de citit Publicat la 21:00 14 Mar 2026 Modificat la 21:25 14 Mar 2026

Serviciile de informații occidentale estimează că aproximativ 90% din exporturile de petrol iranian ajung în China. Foto: Getty Images

Guvernul iranian ar fi folosit până recent companii-fantomă pentru a evita sancțiunile și a-și menține rezervele financiare, conform documentelor consultate de Euractiv.

Cei doi principali creditori de stat ai țării și-au suspendat operațiunile - după ce rialul iranian scăzuse deja la aproximativ 1.500.000 de dolari americani în ianuarie.

Totuși, regimul menține rezerve financiare obținute prin scheme de evitare a sancțiunilor și prin sistemul bancar din umbră. Documentele unui serviciu de informații occidental, consultate de Euractiv, arată că Teheranul, până recent, vindea petrol prin intermediul companiilor-fantomă din China, în tranzacții efectuate în euro.

Serviciile de informații occidentale estimează că aproximativ 90% din exporturile de petrol iranian ajung în China. Deși nu există o estimare cuprinzătoare, analiștii serviciului de informații occidental spun că o rețea de companii-fantomă și de tip „paravan” procesează tranzacții în valoare de câteva miliarde de euro în fiecare an.

Se estimează că sute de milioane de euro trec prin sistemul bancar european, deoarece plățile internaționale se bazează de obicei pe relații bancare corespondente.

În cadrul acestui mecanism bancar din umbră, analiștii spun că există o concentrare notabilă de conturi bancare denominate în euro, multe dintre ele facilitate de instituții financiare private. Printre băncile corespondente care gestionează aceste decontări în euro enumerate în documente se numără Deutsche Bank, Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas, precum și sucursalele germane ale Bank of China și J.P. Morgan SE.

Oficialii bancari sunt conștienți de această problemă de ani de zile, au declarat analiștii pentru Euractiv, adăugând că rețeaua în continuă schimbare a companiilor-fantomă face dificilă urmărirea tranzacțiilor, deoarece băncile văd adesea doar clientul direct și următorul destinatar.

Un exemplu al modului de operare al sistemului bancar din umbră iraniene este Sepehr Energy Jahan, o companie de stat iraniană care vinde petrol către China în numele Statului Major General al Forțelor Armate ale Iranului, responsabil pentru forțele armate regulate ale Iranului, precum și pentru Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Cum a reușit Iranul să eludeze sancțiunile occidentale

În 2023, compania a fost plasată pe o listă de sancțiuni de către Departamentul Trezoreriei SUA. Facturile examinate de Euractiv arată că Sepehr Energy Jahan vinde petrolul în euro prin intermediul firmei de investiții Huatai Limited, cu sediul în Hong Kong. Veniturile ajută la finanțarea aparatului militar iranian, deși ocazional apar dispute între IRGC și forțele armate regulate cu privire la modul în care sunt distribuite profiturile, potrivit analiștilor de informații.

Agenția de informații occidentală estimează că milioane suplimentare din profiturile din comerțul ilicit cu petrol au fost investite în întreaga Uniune Europeană.

Noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei - succesorul regretatului său tată Ali Khamenei - controlează un imperiu imobiliar global care include hoteluri în Frankfurt și Mallorca, potrivit unui raport al Bloomberg.

„Dacă entități sancționate sau rețele conectate la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice depozitează sau transferă active în Europa, aceste fonduri trebuie identificate și înghețate fără întârziere”, a declarat Hannah Neumann, președinta delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Iranul.

„Dar sancțiunile sunt credibile doar dacă sunt aplicate riguros”, a declarat Neumann pentru Euractiv, adăugând că aceasta „înseamnă închiderea lacunelor, consolidarea cooperării în domeniul informațiilor financiare și asigurarea faptului că activele legate de persoane, entități sau rețele proxy sancționate nu pot fi parcate discret în jurisdicții europene”.

UE a sancționat miercuri 19 oficiali și entități iranieni, însă Mojtaba Khamenei – care este supus sancțiunilor SUA – nu ar fi fost inclus.